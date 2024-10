Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (18/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira (18), da pré-temporada da NBA. A rodada conta com sete partidas e será o último dia de amistosos preparatórios para a campanha regular. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 18, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(4-0) New York Knicks x Washington Wizards (1-3)

O New York Knicks é o único time invicto do Leste na pré-temporada da NBA. A fase de preparação, desse modo, comprova que a franquia de fato é uma das principais candidatas ao título em 2024/25. O Washington Wizards, por sua vez, venceu somente um dos seus quatro jogos. Na contramão do adversário, inclusive, o time da capital deve disputar as últimas posições da Conferência.

Time provável Knicks: Cameron Payne, Miles McBride, Landry Shamet, Precious Achiuwa e Jericho Sims

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Corey Kispert, Kyle Kuzma e Marvin Bagley III

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(3-2) Philadelphia 76ers x Orlando Magic (0-2)

O Philadelphia 76ers é uma das principais forças do Leste. No entanto, durante a pré-temporada, o time perdeu dois nomes importantes por lesões: Paul George e Joel Embiid. O Orlando Magic, enquanto isso, também deve disputar uma das vagas diretas para os playoffs. Porém, a equipe pouco jogou durante os jogos de preparação, em razão dos eventos climáticos na Flórida.

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Erick Gordon, Kenyon Martin Jr., Kelly Oubre Jr. e Andre Drummond

Time provável Magic: Jalen Suggs, Jett Howard, Franz Wagner, Paolo Banchero e Goga Bitadze

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(2-2) Toronto Raptors x Brooklyn Nets (1-2)

Toronto Raptors e Brooklyn Nets são duas equipes sem pretensões na Conferência Leste. Ainda em reconstrução, ambos os times devem disputar no máximo uma das vagas no play-in. Na pré-temporada, inclusive, a franquia do Canadá venceu dois de três jogos, enquanto o adversário perdeu dois de três.

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, Ochai Agbaji, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Time provável Nets: Cam Thomas, Dennis Schroder, Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith e Noah Clowney

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(3-1) Miami Heat x Memphis Grizzlies (3-1)

Memphis Grizzlies e Miami Heat tem resultados similares durante a pré-temporada. As duas equipes, afinal, venceram três dos seus quatro confrontos. Da mesma forma, ambos também são duas das principais forças de suas respectivas conferências durante a temporada 2024/25 da NBA.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Time provável Grizzlies: Scotty Pippen Jr., Desmond Bane, Jake LaRavia, Santi Aldama e Brandon Clarke

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

Leia mais!

(0-3) Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls (2-2)

O Cleveland Cavaliers iniciou a pré-temporada sem nenhuma vitória. Em três jogos, são três derrotas. Ainda assim, o time ainda é forte candidato na Conferência Leste. O Chicago Bulls, por outro lado, está em reconstrução e deve ter uma temporada mediana em 2024/25. Ainda assim, na fase de preparação são duas vitórias em quatro jogos.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Caris LeVert, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(4-1) Utah Jazz x Portland Trail Blazers (2-1)

Embora sem grandes expectativas para 2024/25, o Utah Jazz é um dos melhores times na pré-temporada. Em cinco jogos, afinal, a equipe de Salt Lake City saiu vitoriosa em quatro. O Portland Trail Blazers, por sua vez, deve disputar uma das últimas posições da Conferência Oeste. Na fase de preparação, porém, o time venceu duas de três partidas.

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Lauri Markkanen, Taylor Hendricks e Walker Kessler

Time provável Blazers: Scoot Henderson, Toumani Camara, Deni Avdija, Jerami Grant e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

(2-3) Los Angeles Lakers x Golden State Warriors (5-0)

Por fim, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors encerram o onde assistir aos jogos de pré-temporada da NBA hoje, 18/10. As duas equipes já se enfrentam anteriormente na fase de preparação, com vitória do time de San Francisco. A franquia, aliás, é a única com campanha invicta entre os times da Conferência Oeste.

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Cam Reddish, Max Christie e Anthony Davis

Time provável Warriors: Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

