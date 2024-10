Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (17/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira (17), da pré-temporada da NBA. A rodada conta com sete partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 17, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(2-2) Charlotte Hornets x Indiana Pacers (1-2)

O Charlotte Hornets é uma equipe sem grandes expectativas na Conferência Leste. Durante a pré-temporada, porém, o time tem mostrado bons jogos e a volta de LaMelo Ball traz um ânimo diferente. O Indiana Pacers, por sua vez, é um dos principais candidatos, embora tenha perdido dois dos três jogos que realizou na fase de preparação.

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Tidjane Salaun, Miles Bridges e Nick Richards

Time provável Pacers: Andrew Nembhard, Ben Mathurin, Jarece Walker, Obi Toppin e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(1-2) Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks (0-3)

Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks são dois dos favoritos ao título da NBA na temporada. Para isso, porém, ambos dependem do entrosamento das suas peças. No Bucks, por exemplo, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo ainda estão devendo. No Mavs, por sua vez, Klay Thompson ainda busca entrar no ritmo da nova equipe.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Gary Trent Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Mavericks: Jaden Hardy, Jazian Gortman, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(2-2) San Antonio Spurs x Houston Rockets (2-1)

O San Antonio Spurs conseguiu reforços importantes na busca pela pós-temporada em 2024/25. As notícias, aliás, são positivas, graças a uma boa pré-temporada dos comandados de Gregg Popovich. O Houston Rockets, enquanto isso, deve brigar pelo mesmo objetivo que o adversário de divisão. Também na fase de preparação, o time venceu duas de três partidas.

Time provável Spurs: Chris Paul, Julian Champagnie, Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Victor Wembanyama

Time provável Rockets: Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(0-4) Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (2-2)

Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves são postulantes à primeira posição no Oeste. O time do Colorado, porém, tem apresentado dificuldades com a falta de profundidade do seu elenco, que se reflete nas quatro derrotas na pós-temporada. O Wolves, por sua vez, tem aproveitado o momento para testar diferentes quintetos, com duas vitórias e duas derrotas, até o momento.

Time provável Nuggets: Christian Braun, Julian Strawther, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Zeke Nnaji

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

(1-2) Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder (3-1)

O Atlanta Hawks entra em 2024/25 sem grandes pretensões. A saída de Dejounte Murray, afinal, sinalizou uma provável reconstrução do elenco. Na pré-temporada, inclusive, o time venceu uma de três partidas. O Oklahoma City Thunder, por outro lado, é reconhecido como o melhor elenco da Conferência Oeste. Como resultado, o time tem três vitórias em quatro jogos na fase de preparação.

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Vit Krejci, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Oklahoma City Thunder

(1-3) Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (3-1)

O Los Angeles Lakers entra na nova temporada pressionado. O objetivo, afinal, é brigar pelo topo do Oeste. Porém, a falta de reforços na offseason se mostra um problema na pré-temporada, com três derrotas em quatro partidas. O Phoenix Suns, por sua vez, tem aproveitado o período para comprovar o bom trabalho na agência livre, diferente do adversário. Como resultado, são três vitórias nas quatro partidas.

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Time provável Suns: Monte Morris, Ryan Dunn, Royce O’Neale, Bol Bol e Mason Plumlee

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(0-4) Sacramento Kings x Los Angeles Clippers (3-1)

Por fim, Sacramento Kings e Los Angeles Clippers encerram ao onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje, 17/10. Rivais de divisão, as equipes têm objetivos diferentes em 2024/25. Afinal, o Kings conta com um elenco mais qualificado que o adversário. Porém, na fase de preparação, o Clippers é quem tem levado a melhor.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

