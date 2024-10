Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (16/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira (16), da pré-temporada da NBA. A rodada conta com cinco partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 16, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(0-2) Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons (2-2)

O Cleveland Cavaliers é cotado como uma das principais forças do Leste. Porém, na pré-temporada, a equipe perdeu suas duas partidas até aqui. Vale lembrar que a maioria do quinteto titular não tem sido utilizada. O Detroit Pistons, por sua vez, segue em processo de reconstrução e não tem grandes projeções para a próxima temporada. Ainda assim, venceu dois dos quatro jogos que realizou.

Time provável Cavaliers: Ty Jerome, Jaylon Tyson, Isaac Okoro, Dean Wade e Jarrett Allen

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Malik Beasley, Tobias Harris e Jalen Duren

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(1-1) Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers (1-2)

O Brooklyn Nets tem aproveitado a pré-temporada para testar a sua formação inicial. Desse modo, registrou uma vitória e uma derrota. O Philadelphia 76ers, enquanto isso, aparece como um dos principais times da NBA. Porém, o último jogo de preparação terminou com uma lesão de Paul George no joelho, que pode atrapalhar o início da temporada.

Publicidade

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Eric Gordon, Kelly Oubre Jr., Kenyon Martin Jr. e Andre Drummond

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(1-1) Atlanta Hawks x Miami Heat (1-1)

O Atlanta Hawks visa alcançar uma vaga na pós-temporada da Conferência Leste. Em busca do objetivo, a pré-temporada vem para readequar o elenco, após a saída de Dejounte Murray. O Miami Heat, por outro lado, busca se reconsolidar como uma das principais forças da NBA.

Publicidade

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, DeAndre Hunter e Clint Capela

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

Leia mais!

(2-1) Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls (1-2)

O Minnesota Timberwolves é atual finalista do Oeste e candidato ao título em 2024/25. Na pós-temporada, aliás, a equipe sofreu sua primeira derrota no jogo passado, no reencontro com Karl-Anthony Towns. O Chicago Bulls, por sua vez, deve disputar uma das vagas do play-in no Leste. Então, no período de preparação, a franquia tem aproveitado para testar todo o elenco, com uma vitória em três jogos.

Publicidade

Time provável Timberwolves: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Naz Reid e Rudy Gobert

Time provável Bulls: Josh Giddey, Onuralp Bitim, Dalen Terry, Julian Phillips e Adama Sanogo

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(0-0) Ratiopharm Ulm (ALE) x Portland Trail Blazers (1-1)

Por fim, o encontro entre Ratiopharm Ulm, da Alemanha, e Portland Trail Blazers. Em reconstrução, o time de Oregon tem uma vitória em dois jogos nesta pré-temporada. O time alemão, por sua vez, líder do campeonato nacional, tem a oportunidade contra um time na NBA este ano. A equipe, aliás, conta com o brasileiro Márcio Santos, ex-Franca, é o mesmo time que Yago Mateus e Georginho tiveram passagens recentes.

Publicidade

Time provável Ulm: Ben Saraf, Justinian Jessup, Nelson Weidemann, Philipp Herkenhoff e Isaiah Roby

Time provável Blazers: Scoot Henderson, Toumani Camara, Deni Avdija, Jerami Grant e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA