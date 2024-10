Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (15/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira (15), da pré-temporada da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo que uma terá transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 15, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(4-0) Boston Celtics x Toronto Raptors (1-2)

Atual campeão, o Boston Celtics é o grande favorito ao título da NBA em 2024/25. Na pré-temporada, inclusive, o elenco tem comprovado sua força. Afinal, são quatro vitórias em quatro partidas. O Toronto Raptors, por sua vez, segue em reconstrução, mas busca uma vaga no play-in do Leste. Até aqui, a equipe perdeu dois de três jogos, sendo o último para os celtas.

Time provável Celtics : Payton Pritchard, Sam Hauser, Jordan Walsh, Lonnie Walker e Neemis Queta

Time provável Raptors: Gradey Dick, Davion Mitchell, Ochai Agbaji, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(2-1) San Antonio Spurs x Miami Heat (1-1)

O San Antonio Spurs se reforçou para 2024/25 e busca sair do final da tabela no Oeste. Para comprovar sua força, a equipe venceu dois de três jogos na pré-temporada, até o momento. O Miami Heat, por outro lado, visa se reestabelecer como força do Leste na nova temporada. Para isso, o técnico Erik Spoelstra tem aproveitar os jogos preparatórios para entrosar seu quinteto titular, mas vale lembrar que o time ganhou um e perdeu outro jogo.

Time provável Spurs: Chris Paul, Julian Champagnie, Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Zach Collins

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(2-1) Charlotte Hornets x New York Knicks (3-0)

O Charlotte Hornets não tem expectativas diferentes dos últimos anos, quando terminou nas últimas posições do Leste. No entanto, na pré-temporada, a equipe venceu duas de suas três partidas. O New York Knicks, enquanto isso, tem feito valer o favoritismo graças ao seu elenco, uma que venceu os três jogos que realizou na preparação para 2024/25.

Time provável Hornets: Vasilije Micic, Brandon Miller, Seth Curry Miles Bridges e Nick Richards

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: New York Knicks

(1-1) New Orleans Pelicans x Houston Rockets (1-0)

O New Orleans Pelicans formou um dos elencos mais interessantes do Oeste na temporada 2024/25. Em busca de entrosamento, desse modo, a maioria dos titulares têm tido tempo na pré-temporada, com uma vitória em dois jogos. O Houston Rockets, por outro lado, é um dos times jovens da NBA, que visa uma vaga nos playoffs. Mas, como o adversário, a franquia venceu um e perdeu outro.

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Zion Williamson e Daniel Theis

Time provável Rockets: Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(0-3) Sacramento Kings x Utah Jazz (2-1)

O Sacramento Kings tem um dos quintetos mais talentosos da NBA para 2024/25. Porém, na pós-temporada, a equipe perdeu os três jogos que realizou. O Utah Jazz, enquanto isso, é cotado para disputar na parte de baixo do Oeste, embora tenha vencido duas das três partidas que realizou na fase de preparação.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Jazz: Isaiah Coller, Collin Sexton, Cody Williams, Taylor Hendricks e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(1-1) Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets (0-3)

O Oklahoma City Thunder é projetado como a principal força do Oeste para 2024/25. Principalmente, pelas adições de Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Na pré-temporada, aliás, o time venceu somente um dos dois jogos que realizou. O Denver Nuggets, por sua vez, é um dos grandes concorrentes do adversário na Conferência. Entretanto, a equipe perdeu os três jogos, até o momento.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(4-0) Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (1-2)

Por fim, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers encerram o onde assistir aos jogos da pré-temporada a NBA hoje, 15/10. Rivais de divisão, os dois times visam a disputa por uma vaga direta nos playoffs da Conferência Oeste. Na preparação para 2024/25, até o momento, a equipe de San Francisco venceu seus quatro jogos, contra uma vitória em três partidas do adversário.

Time provável Warriors: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Moses Moody, Jonathan Kuminga e Trayce Jackson-Davis

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Max Christie, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

