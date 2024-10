Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (14/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 14/10, da pré-temporada da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo que uma terá transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 14, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(2-1) Memphis Grizzlies x Indiana Pacers (1-1)

O Memphis Grizzlies busca em 2024/25 uma temporada de recuperação. No último ano, afinal, foram muitas lesões que forçaram uma campanha ruim no Oeste. Como amostra disso, o time venceu duas de suas três partidas na pré-temporada. O Indiana Pacers, por sua vez, busca repetir o bom resultado de 2023/24, quando chegou às finais do Leste. Até aqui, a equipe venceu uma e perdeu outra partida.

Time provável Grizzlies: Scotty Pippen Jr., John Konchar, Jaylen Wells, Jake LaRavia e Zach Edey

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(1-2) Washington Wizards x Brooklyn Nets (0-1)

O Washington Wizards segue em reconstrução, após selecionar o pivô Alex Sarr no Draft. Com ele nesta pós-temporada, o time perdeu duas e venceu uma partida. O Brooklyn Nets, enquanto isso, tenta se reestruturar após a troca de Mikal Bridges, com uma escalação diferente da temporada passada. Na preparação, a equipe tropeçou em seu único confronto.

Time provável Wizards: Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma, Kyshawn George e Alex Sarr

Time provável Nets: Cam Thomas, Dennis Schroeder, Cameron Johnson, Ben Simmons e Dorian Finney-Smith

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(0-2) Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks (1-0)

O Philadelphia 76ers é uma das principais forças do Leste na nova temporada. Porém, o time perdeu ambos os jogos da pré-temporada, com escalações mistas. O Atlanta Hawks, por outro lado, deve disputar uma das vagas finais da Conferência nos playoffs. Diferente do adversário, a franquia venceu seu único jogo na campanha de preparação.

Time provável 76ers: Jeff Dowtin, Jared McCain, Kenyon Martin Jr., Ricky Council IV e Guerschon Yabusele

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, De’Andre Hunter, Jalen Johnson e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(1-1) Chicago Bulls x Milwaukee Bucks (0-2)

O Chicago Bulls indicou uma possível reconstrução na agência livre, apesar de seguir com Zach Lavine e Nikola Vucevic. Com eles em quadra, aliás, o time venceu um dos dois jogos na pré-temporada. O Milwaukee Bucks, por sua vez, busca se reestabelecer após duas temporadas ruins. Porém, até aqui, a franquia perdeu seus dois confrontos.

Time provável Bulls: Ayo Dosunmu, Josh Giddey, Zach LaVine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Bucks: Damian Lillard, Gary Trent Jr, Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(0-2) Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers (2-1)

Por fim, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers encerram os jogos do onde assistir à NBA de hoje. As duas equipes são forças esperadas na Conferência Oeste, com o Mavs em maior destaque, após as finais da última temporada. O time da Califórnia, por outro lado, perdeu Paul George e é cotado para ter maior dificuldade no novo ano da NBA.

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Olivier-Maxence Prosper e Dereck Lively

Time provável Clippers: James Harden, Amir Coffey, Terance Mann, Derrick Jones Jr e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

