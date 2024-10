Onde assistir aos jogos da pré-temporada da NBA hoje (13/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 13/10, da pré-temporada da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo que duas terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 13, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-0) New Orleans Pelicans x Miami Heat (0-1)

O New Orleans Pelicans desponta como uma das equipes candidatas aos playoffs na Conferência Oeste. Nesta pós-temporada, aliás, a franquia começou com uma vitória diante do Orlando Magic. O Miami Heat, por sua vez, é uma das principais forças do Leste, mas depende do esforço de Jimmy Butler para fazer valer o favoritismo. Até aqui, o time venceu o Charlotte Hornets.

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Zion Williamson e Daniel Theis

Time provável Heat: Terry Rozier, Alec Burks, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Mandante: Miami Heat

(0-1) Portland Trail Blazers x Sacramento Kings (0-2)

O Portland Trail Blazers entra na temporada 2024/25 ainda em reconstrução. Ainda assim, no primeiro jogo na pré-temporada, a equipe perdeu por somente dois pontos para o Los Angeles Clippers. O Sacramento Kings, por outro lado, visa voos mais altos, após a aquisição de DeMar DeRozan. Antes da campanha regular, a franquia já perdeu dois jogos para o Golden State Warriors.

Publicidade

Time provável Blazers: Kris Murray, Scoot Henderson, Toumani Camara, Jerami Grant e Deandre Ayton

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Damontas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

(2-0) Minnesota Timberwolves x New York Knicks (2-0)

Minnesota Timberwolves e New York Knicks protagonizaram uma das principais trocas antes da temporada 2024/25. Desse modo, o encontro entre ambas as equipes deve promover o reencontro entre Karl-Anthony Towns e sua antiga franquia. Ambos os times, aliás, são candidatos ao título em suas respectivas conferências.

Publicidade

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels e Naz Reid

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 3 e Disney +

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: New York Knicks

Leia mais!

(1-1) Toronto Raptors x Boston Celtics (3-0)

O Toronto Raptors está longe de ser uma das forças da Conferência Leste. A projeção máxima, desse modo, é uma vaga no play-in. Na pós-temporada, a equipe tem uma vitória e uma derrota. O Boston Celtics, por sua vez, é o grande favorito da NBA, após o título na última temporada. A franquia, inclusive, vem de vitórias significativas diante de Denver Nuggets e Philadelphia 76ers.

Publicidade

Time provável Raptors: Gradey Dick, Davion Mitchell, Scottie Barnes, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Luke Kornet

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(2-1) Detroit Pistons x Golden State Warriors (3-0)

O Detroit Pistons progrediu pouco em relação à temporada passada. Assim, as expectativas não são altas para a franquia de Michigan. Mesmo assim, na pós-temporada, o time já venceu duas de três partidas. O Golden State Warriors, enquanto isso, busca se estabelecer como uma força na Conferência Oeste. Isso porque, até o momento, a equipe venceu suas duas partidas.

Publicidade

Time provável Pistons: Jaden Ivey, Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Warriors: Stephen Curry, Garry Payton, Moses Moody, Kyle Anderson e Draymond Green

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

(2-1) Phoenix Suns x Denver Nuggets (0-2)

Por fim, fechando a lista de onde assistir aos jogos da NBA hoje, Phoenix Suns e Denver Nuggets são dois candidatos na Conferência Oeste. O time do Arizona, porém, ainda busca se comprovar com o trio Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant. O time do Colorado, por sua vez, tenta se readequar após a saída do titular Kentavious Caldwell-Pope.

Publicidade

Time provável Suns: Tyus Jones, Bradley Beal, Ryan Dunn, Kevin Durant e Mason Plumlee

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Julian Strawther, Christian Braun, Vlatko Cancar e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 3 e Disney +

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA