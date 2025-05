O novo rosto da NBA: Jayson Tatum ou Anthony Edwards?

A NBA tem procurado seu novo “rosto” entre jogadores dos EUA e dois dos principais candidatos são Jayson Tatum e Anthony Edwards. O ala do Boston Celtics foi campeão da NBA na última campanha e é um dos craques mais consolidados da liga. Enquanto isso, o craque do Minnesota Timberwolves tem surgido de forma cada vez mais explosiva e chegou às finais de conferência de 2023/24.

Mas, qual deles pode ser o americano a assumir a “cara” da NBA, com o fim das carreiras de LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant se aproximando? Para o analista Jay Williams do canal ESPN, não deveria haver discussão.

“Bom, o que quero dizer é, Jayson Tatum é o atual campeão da NBA, enquanto Anthony Edwards não venceu o campeonato ainda. Todo o histórico está em favor do celta. Afinal, quantas vezes já o vimos nas finais da liga? É algo que Edwards nunca alcançou. Nas finais de conferência que o jovem conseguiu chegar e pode ir outra vez esse ano? Tatum também esteve várias vezes”, afirmou Williams.

Para ele, só existe alguma discussão pela personalidade do jogador de Minnesota, que pode ser mais midiático do que o craque de Boston.

“Acho que Tatum às vezes é muito subestimado. Sinto que o irmão pode ganhar vários campeonatos, é o melhor jogador de um time que quer ser bicampeão. Mas poucas pessoas o reconhecem. Então, temos que nos virar para Edwards por conta de sua personalidade? Temos que nos virar para ele porque atualmente joga na Conferência Oeste? Eu não concordo muito com isso”, concluiu o analista.

O astro de Boston começou sua trajetória já com um time muito competitivo, sendo o grande nome da corrida até as finais de conferência em 2018 que pararam no Cleveland Cavaliers de LeBron James. Desde então, Tatum e o Celtics só não jogaram a série decisiva do Leste em 2019 (Milwaukee Bucks) e 2021 (Brooklyn Nets). Por fim, isso levou à primeira final de NBA em 2022 e ao título em 2024.

O ala, no entanto, sempre protagoniza algumas discussões em relação ao seu nível de jogo. Isso porque, mesmo como dono do time em Boston, o MVP das finais do ano passado foi Jaylen Brown.

Um outro debate que se levantou sobre isso foi quando Tatum não foi utilizado pelos EUA em alguns jogos das Olimpíadas de Paris por opção do técnico Steve Kerr. Edwards, aliás, estava no time e foi um dos principais reservas da seleção protagonizada por Curry, LeBron e Durant.

Edwards tem tido uma ascensão forte com Minnesota. No ano passado eles avançaram até a final de conferência varrendo o badalado Phoenix Suns e depois eliminando o atual campeão da época, Denver Nuggets. Porém, o time foi derrotado na final de conferência para o Dallas Mavericks.

O camisa 5, assim como Tatum, também estará na segunda rodada dos playoffs após grande desempenho na vitória de Minnesota sobre o Los Angeles Lakers na primeira rodada. Os debates devem continuar se o Timberwolves continuar avançando. A equipe vai encarar Golden State Warriors ou Houston Rockets na próxima fase, enquanto o astro do Boston Celtics enfrenta o New York Knicks.

