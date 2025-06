Números de Angel Reese assustam na WNBA

Se você acha que Angel Reese é uma ótima jogadora na WNBA por seus números, você está certo. Mas se eles dão a impressão contrária, também está. Isso porque Reese faz coisas em quadra que, basicamente, ninguém faz. Ao mesmo tempo, ela cria problemas para o Chicago Sky, dono da terceira pior campanha na liga.

Reese lidera a WNBA em rebotes ofensivos como há muito tempo não se via. São nada menos que 5.6 por jogo, superando a própria marca de 2024, além de Yolanda Griffith, em 2001, com 5.1. Isso, por si só, é algo incrível.

Ela dá ao Sky muito mais chances de pontuar. Assim, Angel Reese lidera nos rebotes totais por jogo, com 12.3. Pelo segundo ano consecutivo, ela domina a liga. Em 2024, Reese teve, incríveis, 13.1, a melhor marca de todos os tempos em uma campanha.

Mas tudo isso tem um outro lado.

Angel Reese vem tendo muitos problemas para pontuar e manter a posse de bola. Até aqui, ela possui 9.1 pontos, o que não é uma marca ruim. Mas o fato de ter apenas 30.9% de aproveitamento, assusta. Ela cria vários rebotes ofensivos, mas muitos deles são a partir dos próprios arremessos. Assim, ela tem somente a posição 117 da liga.

Mas de todos os números de Angel Reese na WNBA, não tem nada mais terrível para o time que os erros de ataque. Ela comete 3.7 por jogo, a segunda pior de toda a liga. Por isso, Reese vem acumulando um +/- de -12.0. Ou sja, enquanto ela está em quadra, o Sky perde por 12 pontos, em média.

Apenas como comparação com a brasileira Kamilla Cardoso, colega de Reese no Sky, existe um abismo em eficiência. Cardoso, de 2,01 metros, joga cerca de sete minutos por jogo a menos que a ala-pivô. Mas, mesmo assim, é muito mais eficiente.

Cardoso faz 10.9 pontos e 6.1 rebotes, mas tem aproveitamento muito superior nos arremessos, com 50.8%. Além disso, faz só 1.6 erro de ataque. Seu plus/minus não é bom, mas é menos da metade de Angel Reese, com -5.1.

Reese e Cardoso estão na segunda temporada na WNBA. Nesta terça-feira (10), elas enfrentam o New York Liberty, dono da segunda melhor campanha da liga, com oito vitórias em oito jogos.

A partida terá transmissão da ESPN 2 e no Disney +, às 21h (horário de Brasília).

