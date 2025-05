Nikola Jokic revela mensagem sobre Aaron Gordon

O Denver Nuggets deixou os playoffs da NBA após perder para o Oklahoma City Thunder em sete jogos. Campeão de 2022, o time entrou em quadra com o astro Nikola Jokic muito procupado com as condições físicas de Aaron Gordon. Isso porque o ala-pivô teve uma lesão na coxa no fim do sexto embate e era dúvida para enfrentar o Thunder no domingo (18). No entanto, Gordon jogou, ainda que com muitas limitações.

Após a derrota, Jokic falou sobre o que conversou com Gordon antes do jogo. Ele tinha medo de que seu colega pudesse agravar a contusão, vencendo ou não a série semifinal do Oeste.

“Eu falei para ele não jogar”, disse Nikola Jokic. “Você pode deixar a lesão ainda pior, pois dava para ver como ele estava com dores. Ele tentava fazer seus movimentos e não eram bem naturais. Mas ele foi à quadra com a gente e lutou ao nosso lado. Nós só podemos agradecer a ele por tudo isso que fez”.

Antes do jogo, o técnico David Adelman disse que Aaron Gordon poderia jogar, mas que tinha mesmo um problema físico. Ele sabia que o jogador não estava perto de suas melhores condições e avisou: “sacrifício”.

Gordon atuou por 24 minutos e fez oito pontos, além de 11 rebotes, enquanto Jokic foi o cestinha de Denver, com 20.

Mesmo com todos os esforços de Aaron Gordon e de um Nikola Jokic sob forte marcação de Alex Caruso, o Nuggets até lutou pela vitória no primeiro tempo. Mas logo no início da segunda etapa, os erros de ataque seguiram ditando o ritmo. Em poucos minutos, a diferença aumentou muito, a ponto de não ser mais possível brigar pela vitória.

Como resultado, o Nuggets está fora da briga pelo título da NBA em 2024/25. Enquanto isso, o Thunder vai encarar o Minnesota Timberwolves na final do Oeste. A série começa nesta terça-feria.

No entanto, para a próxima temporada, Jokic e Gordon são nomes certos. Assim como Jamal Murray. Todos eles possuem contratos, enquanto Christian Braun deve ganhar extensão em breve. Por fim, a presença de Michael Porter é dúvida. O ala foi mal nos playoffs e ficou perto de troca na última trade deadline. Mas com performances abaixo do que se esperava nos mata-matas, seria um nome que Denver buscaria parceiros para um negócio.

