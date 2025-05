Nikola Jokic lidera, Nuggets vence e força jogo 7 contra Thunder

Em grande partida de Nikola Jokic, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder, nesta quinta-feira (15), por 119 a 107 e forçou o Jogo 7. Em um segundo tempo inspirado, a franquia do Colorado conseguiu controlar o confronto e obteve um grande triunfo para se manter vivo nos playoffs da NBA de 2024/25. Além disso, Jamal Murray foi com 25 pontos.

Denver chegou a estar 12 pontos atrás no placar, mas não se abateu. Nikola Jokic ficou a dois passes decisivos de um triplo-duplo. Jamal Murray, que era dúvida, fez 25 pontos e acertou muitos arremessos difíceis. O ótimo Christian Braun teve grande atuação. E por fim, ainda surgiu Julian Strawther para ajudar a confirmar a vitória.

Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren fizeram bons jogos, mas Jalen Williams foi muito abaixo na derrota dessa quinta. Isso foi decisivo para a derrota do Thunder para o Nuggets de Nikola Jokic. Cason Wallace e Alex Caruso até tentaram ajudar, mas o ataque congelou na metade final do terceiro quarto em diante.

Publicidade

O jogo 7 entre o Nuggets de Nikola Jokic e o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander será no domingo (18).

Então, confira como foi a vitória de Denver sobre OKC nesse jogo 6.

Primeiro tempo

As coisas começaram bem para o Nuggets no primeiro tempo. A equipe aproveitou o fator casa, estava com uma melhor execução ofensiva, um Jamal Murray que era dúvida, mas começou muito bem no jogo. Enquanto isso, alguns erros de ataque ruins de Oklahoma, que não só se atrapalhava no ataque, como também gerava a transição ofensiva para o rival.

Publicidade

Mas o time visitante conseguiu uma bela resposta nos últimos minutos do segundo quarto. Russell Westbrook cometeu alguns erros de ataque, enquanto não converteu arremessos. Denver sentiu muito a falta de Murray na quadra, e Oklahoma acelerou, sobretudo, com bons minutos de Jalen Williams. O Nuggets chegou a liderar por dez pontos mas foi para o intervalo com apenas três de frente.

O mesmo roteiro aconteceu no segundo quarto, mas de forma invertida. Denver sofreu para ganhar algum ritmo ofensivo, apesar de algumas cestas de Nikola Jokic e de Christian Braun. Porém, Shai Gilgeous-Alexander esquentou do outro lado, e o Thunder enfim teve acesso a transição, com Chet Holmgren se aproveitando para várias enterradas. O jovem Cason Wallace também brilhou nesse meio tempo e Oklahoma chegou a abrir 12 de frente.

Publicidade

Mas dessa vez foi OKC quem sofreu com uma reação rival. Shai cometeu sua quarta falta ainda no final do segundo quarto e precisou ir para o banco. Foi ai que Denver acelerou. Os donos da casa criaram vantagens acelerando em transição, com mais alguns pontos de Christian Braun e Jamal Murray e chegaram a empatar o duelo. No fim, uma bola de Lu Dort encerrou a primeira etapa, com a liderança do Thunder por 61 a 58.

Leia mais!

Segundo tempo

Os primeiros minutos do segundo tempo foram muito parelhos. Oklahoma manteve um controle mínimo da vantagem com seu melhor jogador brilhando. Foram dez pontos para Shai Gilgeous-Alexander no período. Mas tudo mudou no cinco minutos finais. Justamente quando o canadense saiu da quadra, para evitar uma quinta falta.

Publicidade

O Thunder passou a ter um ataque muito estático. O Nuggets virou o placar e teve uma sequência ofensiva incrível a partir daí. Foram três bolas de fora para o jovem Julian Strawther. Enfim, um reserva estava contribuindo na equipe do Colorado. Além disso, a energia de Russell Westbrook foi outra e uma sequência final com um toco de Nikola Jokic e bandeja de Jamal Murray enlouqueceu os torcedores. Denver foi para o último quarto com oito de frente.

No último quarto, o impulso e a corrida que Denver conseguiu no fim do terceiro, se manteve. Foram 11 pontos para o MVP sérvio e outros sete para o jovem Strawther que seguiu no ritmo. Denver chegou a abrir 16 pontos nos minutos finais. Oklahoma até esboçou uma reação com alguns roubos de bola de Alex Caruso em sequência.

Publicidade

Mas no fim, o ataque não foi o suficiente para conseguir uma reação, mesmo com oito pontos e quatro assistências de Shai nos últimos 12 minutos. Assim, teremos jogo 7.

(3) Oklahoma City Thunder 107 x 119 Denver Nuggets (3)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 3 6 0 0 Chet Holmgren 19 11 1 1 1 Alex Caruso 10 0 4 2 1 Cason Wallace 10 4 0 3 0 Jalen Williams 6 7 10 3 1

Três pontos: 11-40; Shai: 2-4

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 29 14 8 2 1 Jamal Murray 25 8 7 0 1 Christian Braun 23 11 5 3 1 Julian Strawther 15 2 0 0 0 Michael Porter Jr. 10 4 0 1 1

Três pontos: 12-32; Braun: 3-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA