Nets anuncia Michael Porter fora da temporada da NBA

Michael Porter Jr está fora do restante da temporada pelo Brooklyn Nets na NBA. De acordo com o técnico Jordi Fernandez, o ala ainda não se recuperou de uma lesão no tendão da coxa. Então, perderá os últimos cinco jogos da franquia em 2025/26.

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O astro do Nets não joga desde 10 de março por conta da lesão na coxa. De início, o Nets confirmou que Michael Porter perderia até três semanas após passar por exames no dia 18 de março. Desse modo, era projetado que ele estivesse disponível para os primeiros jogos de abril.

O Nets, ainda assim, optou por não acelerar a recuperação de Porter, já que não briga por mais nada na NBA.

Por enquanto, o Nets ocupa a 14ª posição no Leste, com 18 vitórias e 59 derrotas. Desse modo, está claro que a pretensão do time de Brooklyn em 2025/26 é seguir nas últimas colocações da conferência, para tentar uma boa escolha de Draft.

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Então, ao invés de forçar Michael Porter na reta final da NBA, o Nets escolheu manter o ala fora para seguir perdendo.

Assim, Porter encerrou de forma precoce a melhor temporada da carreira na NBA. Após ser trocado pelo Denver Nuggets na offseason passada, o ala chegou ao Nets com mais espaço no ataque. Desse modo, ele tem médias de 24.2 pontos, 7.1 rebotes, três assistências e 1.1 roubo, além de 36.3% de acerto do perímetro.

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A lesão ainda pode representar também o fim da passagem de Porter pelo Nets. De acordo com o site Bleacher Report, o ala é um dos alvos do Detroit Pistons na offseason. Vale lembrar que o jogador de 27 anos terá um contrato expirante (US$40,8 milhões) em 2026/27.

Para Dan Favale, do Bleacher Report, Michael Porter teria um encaixe perfeito no Pistons. Afinal, o time de Detroit precisa cercar o astro Cade Cunningham de bons arremessadores.

“Detroit precisa de uma troca por alguém que possa abrir espaço no ataque posicional. Isso facilitaria a vida de Cade Cunningham. Nesse caso, Porter seria uma boa aposta, pois ele é capaz de criar o próprio arremesso. E como ele estará em seu último ano de contrato, não vai custar caro para o Pistons”, disse Favale.

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Porter, por fim, será elegível para uma extensão contratual de até quatro anos e US$ 234 milhões a partir de 6 de julho.

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