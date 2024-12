NBB: São Paulo vence Botafogo com grande jogo de pivô ex-NBA

O domingo matinal do NBB contou com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 82 x 71, com uma grande atuação de Vitor Faverani, pivô ex-NBA. Com seus 2,11m, Faverani foi responsável por 19 pontos e ainda contribuiu com nove rebotes.

Além de Faverani, o São Paulo também teve ótimas contribuições de Corderro Bennett e Tyrone Curnell. O armador terminou o duelo com 17 pontos, cinco rebote e três assistências, enquanto o ala-pivô fez 13 pontos, seis assistências e quatro rebotes.

Pelo Botafogo, os reforços Felipe Queiros e Yohanner Sifontes foram os grandes destaques. O pivô contribuiu com 11 pontos, seis rebotes e três assistências. Já o venezuelano, foi o cestinha da equipe com 13 pontos. Além disso, contribuiu com seis assistências.

O Botafogo iniciou o duelo com intensidade e logo abriu 11 x 2 no placar. Aos poucos, o São Paulo foi entrando no jogo. Faverani fez nove pontos e sete rebotes somente no primeiro período e garantiu o placar de 27 x 19 para o Tricolor.

Enquanto o time carioca abusava dos erros ofensivos, o São Paulo perdia as chances de abrir uma vantagem maior no segundo quarto. O Tricolor tentou oito arremessos do perímetro, mas teve apenas um acerto no período. Apesar disso, abriu mais quatro de vantagem e foi ao intervalo vencendo por 45 x 33.

Os 15 minutos de descanso fizeram bem ao Botafogo, que voltou em outra rotação para o terceiro período. Enquanto o São Paulo seguia com problemas do perímetro, o time carioca acertou a mão. Matheusinho converteu duas bolas do perímetro, uma para encerrar o quarto. No entanto, a defesa botafoguense seguiu com problemas. Assim, o time até venceu por 25 x 20, mas ainda terminou em desvantagem no placar.

Por fim, com sete de vantagem, o São Paulo voltou para o último quarto mais ligado na defesa. O Tricolor também parou de forçar arremessos de três pontos. Bennett e Tyrone fizeram cinco pontos cada e os donos da casa fecharam o jogo sem dificuldade. Assim, chegaram a nona vitória na temporada do NBB.

(9-6) São Paulo x Botafogo (4-11)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Vitor Faverani 19 9 0 1 0 Corderro Bennett 17 5 3 1 0 Malcolm Miller 14 3 1 1 0 Tyrone Curnell 13 4 6 2 0

Três pontos: 6-29; Miller e Tyrone: 2-6

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Yohanner Sifontes 13 3 6 0 0 Novas Mateo 12 2 1 0 0 Felipe Queirós 11 6 3 1 0 Matheusinho 9 5 3 0 0

Três pontos: 11-30; Matheusinho: 3-4

