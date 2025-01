NBB: São José vence mais uma e afunda São Paulo

O São José continua correndo ladeira acima no NBB 2024/25 e, nesta quinta-feira (23), venceu o São Paulo por 89 a 80, fora de casa. O time joseense contou com mais uma boa atuação do pivô Douglas dos Santos e uma participação fundamental do armador Adyel Borges no terceiro período para conquistar o quinto triunfo consecutivo. Agora são 12 vitórias em 22 jogos na temporada. Já o Tricolor vive um momento de instabilidade, acumulando seis derrotas seguidas.

Douglas terminou o jogo com 25 pontos e um aproveitamento de 75,8% nos arremessos, além de sete rebotes para 30 de eficiência. Já Adyel quase registrou um duplo-duplo, com 23 pontos e oito rebotes.

“Estamos vivendo um momento muito bom. Foram cinco vitórias seguidas e vitórias extremamente difíceis, contra os líderes do campeonato. A equipe toda está de parabéns. Estamos em um momento da temporada em que estamos com o time completo, estamos conseguindo treinar cada vez como equipe, mais unida, mais junto. Isso, com certeza, está sendo um fator essencial para o nosso sucesso”, afirmou Ruivo, que fechou o jogo com 14 pontos e seis assistências.

Pelo São Paulo, Henrique Coelho foi o principal pontuador com 19 pontos, além de quatro assistências para 16 de eficiência.

“O São José é um time bem físico. Conseguimos melhorar nossa defesa, conseguiu diminuir a pontuação deles, mas o rebote ofensivo acabou machucando o nosso time. Estamos sofrendo com lesões, mas é uma situação que tem afetado todos os times do NBB. Precisamos nos adaptar o mais rápido, se fortalecer como equipe e saber que precisamos dar um pouquinho mais para aqueles que ficam de fora”, comentou o veterano.

“Mas temos de parabenizar o São José, que fez um grande jogo, está crescendo, ganhou do líder do campeonato. Estamos em momentos diferentes, mas temos que conseguir encaixar uma vitória, que é o que estamos precisando para levantar o moral do time”, afirmou o armador”, finalizou.

O jogo

Com um volume maior de jogo, o São José começou com tudo no primeiro período. A equipe joseense jogava com inteligência, sendo bastante assertiva nas escolhas ofensivas, e com um bom desempenho de Douglas dos Santos, abriu uma vantagem de oito pontos: 21 a 13. O técnico Guerrinha pediu um tempo, reajustou sua defesa, e o São Paulo mudou completamente de postura em quadra. Bennett comandou o ataque e, o Tricolor virou o placar para fechar na frente na parcial inicial: 23 a 22.

O segundo quarto começou com uma trocação na bola de 3 pontos. Ricardo Fischer abriu os trabalhos para o São Paulo, e Ruivo respondeu pelo São José. Após dois minutos sem ninguém pontuar, o Tricolor encontrou o caminho no garrafão, com Faverani, que era perfeito no trabalho de pick and roll. Aí foi o técnico Régis Marrelli que precisou parar o jogo para orientar sua equipe na direção correta. A história do primeiro período se repetiu, só que com os papéis invertidos. A equipe joseense virou o placar e, mesmo com Henrique Coelho no mode playoff, anotando nove pontos para o time são-paulino, foi para o intervalo com um ponto de vantagem: 42 a 41.

Segundo tempo

As equipes trocaram cestas no início do terceiro período, com Douglas comandando o ataque pelo São José, e Henrique Coelho, pelo São Paulo. Neste toma lá, dá cá, o time joseense foi mais assertivo, principalmente depois da entrada de Adyel. O armador ampliou o repertório ofensivo, contribuindo com nove pontos e cinco assistências na parcial. Guerrinha ainda pediu um tempo para impedir o adversário de desgarrar ainda mais no placar, mas o Tricolor foi para o quarto derradeiro perdendo por 10 pontos: 70 a 60.

Por fim, a vantagem permitiu ao São José diminuir um pouco o ritmo frenético que colocou em quadra no terceiro período. O São Paulo até ensaiou uma reação na última parcial, mas o ataque não conseguiu causar muito estrago. Toda vez que Tricolor buscava uma aproximação no placar, o time joseense caprichava no ataque para se manter na frente. Adyel registrou 100% de aproveitamento nos arremessos para garantir o triunfo por 89 a 80.

