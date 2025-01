NBB anuncia volta da Liga Ouro, a “série B” do basquete brasileiro

A Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB, está de volta para o basquete brasileiro. A competição, que foi disputada entre 2014 e 2019, terá participação de seis equipes em sua edição de retorno em 2025. O torneio vai começar em 15 de março e vem com uma nova identidade visual, seguindo o padrão de logo adotado no NBB e na Liga de Desenvolvimento de Basquete.

Entre os seis participantes estão duas equipes que já disputaram o NBB: Liga Sorocabana de Basquete e Esporte Clube Vitória. Com participação na Liga de Desenvolvimento da Basquete de 2024, o Cruzeiro Basquete também estará presente na Liga Ouro, assim como o Basket Osasco, que chegou nas quartas de final da última edição do Campeonato Paulista.

Além de Liga Sorocabana de Basquete, Esporte Clube Vitória, Cruzeiro Basquete e Basket Osasco, a Liga Ouro contará com duas equipes que estão no NBB. EC Pinheiros e Minas Tênis Clube estão confirmados na edição de retorno da divisão de acesso, onde vão atuar com equipes B.

“Festejamos hoje a volta da Liga Ouro. O crescimento do NBB passa pela retomada da competição, que possibilitará uma maior competitividade para o campeonato e o surgimento de novas franquias. Ademais, dará mais oportunidade para o surgimento e desenvolvimento de um maior número de atletas, o que é fundamental para o crescimento do basquete brasileiro”, afirmou o presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro.

Sistema de disputa

O sistema de disputa, decidido pelos participantes em reunião virtual nesta segunda-feira (20/01), colocará os seis times se enfrentando em turno e returno na primeira fase, com os dois primeiros colocados avançando diretamente para disputa das semifinais. Nos playoffs de quartas de final, o 3º enfrenta o 6º e o 4º encara o 5º, em uma melhor de três jogos. A vaga na decisão também será em uma série melhor de três. Já a final será em uma melhor de cinco.

A equipe campeã tem direito a pleitear uma vaga no NBB 2025/26, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela LNB. Caso não consiga apresentar todos os comprovantes necessários, o segundo colocado ganha prioridade e assim por diante. EC Pinheiros e Minas Tênis Clube, que já participam do NBB, não podem subir, mesmo se forem campeões. Desta forma, o time seguinte na classificação final da Liga Ouro herdará essa possibilidade.

Expectativa

“É uma emoção muito grande fazer parte novamente da Liga Nacional de Basquete, saber que estamos a um passo do NBB. Conseguimos, nesses sete anos que ficamos fora, manter nossa estrutura e disputar outros campeonatos para poder realizar esse sonho da nossa volta. Sabemos que vai ser um campeonato muito difícil, sabemos que é o primeiro passo para o sonho de trazer mais uma vez o NBB para Sorocaba. Então, aredito que vai ser um grande campeonato e uma grande volta da LSB em âmbito nacional”, afirmou Rinaldo Rodrigues, diretor e técnico da Liga Sorocabana de Basquete.

Enquanto isso, o diretor executivo do Basket Osasco, João Ricardo Lourenço demonstra o tamanho da motivação da equipe de São Paulo em participar da Liga Ouro.

“O Basket Osasco celebra este momento com alegria e foco nos objetivos para a temporada 2025. Será um prazer jogar pela primeira vez uma competição da Liga Nacional de Basquete e, ao mesmo tempo, um desafio do tamanho dos nossos sonhos. Afinal, já estamos trabalhando com muita seriedade para fazer uma grande Liga Ouro e elevar cada vez mais o nome de Osasco no cenário nacional do basquete profissional.”

“Clube e torcida criam uma grande expectativa em torno dessa chance de voltar ao NBB. Sempre foi o maior alvo do novo projeto, voltamos há apenas dois anos na modalidade com uma nova dinâmica e perspectiva”, afirmou Augusto Britto, coordenador de basquete do Esporte Clube Vitória. “Como toda competição entramos para vencer, obviamente respeitando os adversários, mas um time com o peso da nossa camisa visa sempre o topo, estamos felizes com o suporte e apoio da Liga Nacional e ansiosos para o início da nossa temporada”, acrescentou.

Gestor do Cruzeiro Basquete, Kaká Carone está empolgado em participar da Liga Ouro.

“É mais um passo em busca de onde queremos estar. Desde o início do projeto falam que o Cruzeiro de Basquete veio para estar entre as maiores equipes de basquete nacional. Então, é cumprir mais uma etapa em busca de um objetivo coletivo. E hoje não é uma vontade só da nossa diretoria, é uma cobrança do nosso torcedor, da própria instituição. É mais uma história que vai ser escrita no trajeto do time de basquete do Cruzeiro”, afirmou.

Clubes participantes da Liga Ouro 2025:

– Cruzeiro Basquete (MG)

– Liga Sorocabana de Basquete (SP)

– Basket Osasco (SP)

– Esporte Clube Vitória (BA)

– Esporte Clube Pinheiros (SP)

– Minas Tênis Clube (MG)

Todos os campeões da Liga Ouro:

2014 – Rio Claro Basquete (SP)

2015 – Caxias do Sul Basquete (RS)

2016 – Vasco da Gama (RJ)

2017 – Botafogo (RJ)

2018 – Corinthians (SP)

2019 – Unifacisa (PB)

