NBB: Pela segunda vez em 2025, Corinthians tem jogador destaque da semana

O bom momento do Corinthians no NBB em 2025, com quatro vitórias consecutivas, está refletindo diretamente no desempenho individual com mais um jogador brilhando. Pela segunda vez neste começo de ano, o destaque da semana é um representante do Alvinegro. Então, depois do pivô Lucas Cauê, agora o armador Elinho foi o eleito.

A semana reservou apenas uma partida para o Corinthians, mas Elinho teve uma exibição de gala. Assim, o armador comandou o triunfo sobre o Flamengo, na quinta-feira (16), no Wlamir Marques, com números impressionantes. Ele terminou o jogo com 32 pontos, dez assistências e oito rebotes para 41 de eficiência.

O desempenho ofensivo marcou o recorde pessoal de pontuação de Elinho na história do NBB. O armador teve um impressionante aproveitamento de 64% (9/14) nos arremessos do perímetro, performance acima da sua média da temporada (28,4%) da linha de três pontos. “Fico feliz em ser eleito o destaque. Foi uma performance especial e uma vitória muito importante”, afirmou o jogador.

A equipe vive um momento positivo. Isso porque são quatro vitórias consecutivas do Corinthians em 2025 no NBB e mais um jogador se destacando, em sequência que começou no final do ano passado contra o Pato Basquete. Depois, além do Flamengo, quando Elinho teve uma atuação soberba, o Alvinegro superou R10 Score Vasco da Gama e Botafogo.

“Conseguimos esse começo de turno pela entrega de todos. Mas nosso time treina muito e sabíamos que, mesmo sem vitórias, nós estávamos no caminho certo” afirmou o veterano.

Vale lembrar que nesta temporada Elinho já se tornou o jogador com o maior número de assistências na história do NBB ao superar Fúlvio. O armador ostenta médias de 9,5 pontos, 9,4 assistências e 5,1 rebotes para 15,8 de eficiência. Por fim, o desempenho é superior ao da temporada passada, sua primeira no Corinthians, quando registrou 9,6 pontos, 9,1 assistências e 4,1 rebotes para 15,5 de eficiência.

