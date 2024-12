NBB: Gui Deodato lidera e Flamengo vence Brasília

No Macanãzinho, o Flamengo contou com com grande atuação de Gui Deodato para superar o Brasília, por 90 a 84, neste sábado (7), e conquistar a 12ª vitória no NBB. O ala foi o cestinha da partida com 17 pontos, seis rebotes e três bolas do perímetro. No entanto, além do craque, o rubro-negro teve outros quatro jogadores pontuando acima de dois dígitos.

Portanto, além de Gui Deodato, o Flamengo teve um ótimo jogo coletivo para superar o Brasília pelo NBB. Prova disso foram as 23 assistências distribuídas pela equipe. Então, outro nome importante foi o armador Alexey. Isso porque ele anotou um duplo-duplo de 12 pontos e 11 assistências.

Assim, com a boa participação de Alexey, ele deu pouco espaço para o outro armador do time, Franco Balbi, que atuou por 12 minutos. Mas outros estrangeiros do time carioca foram fundamentais. Afinal, três deles também foram ativos no ataque. Destaque para Shaq Johnson que anotou 14 pontos.

O pivô argentino Gallizzi foi outro nome importante, sobretudo no terceiro quarto. Ele terminou o duelo com 13 pontos e cinco rebotes. Mais discreto, Jordan Williams contribuiu com 11 pontos, mas teve bom aproveitamento nos arremessos, errando apenas três em oito tentativas.

Por outro lado, o Brasília, que é a grande surpresa da temporada do NBB, não foi páreo para o sete vezes campeão. Mesmo assim, fez jogo duro no Rio de Janeiro. Isso porque a equipe da capital venceu o primeiro e o último período e levou a disputa até os minutos finais.

Então, para se manter sempre na cola do Flamengo, o Brasília contou com uma atuação inspirada do americano Anton Cook. Reforço da equipe para a temporada, ele teve um grande volume de jogo. Ao todo, foram 16 arremessos de quadra, convertendo metade deles, e 12 lances livres, com oito acertos. Como resultado, anotou 28 pontos, além de quatro assistências.

No entanto, o coletivo do Brasília não funcionou como o do time mandante. Além de Cook, apenas dois jogadores ultrapassaram a marca de dez pontos no jogo. Lucas Lacerda terminou com 18 pontos, marcando cinco bolas de três, e Nesbitt fez 16 pontos e sete rebotes.

Dessa forma, o Flamengo segue na cola do Minas, que é o líder do NBB. Agora, o rubro-negro soma 12 vitórias em 15 partidas disputadas. Foi o sexto triunfo em casa. Em contrapartida, o Brasília perdeu a chance de encostar nos líderes. Assim, caiu da terceira para a quarta posição ao chegar à quarta derrota na temporada. A equipe soma nove vitórias.

Por fim, o time da capital nacional volta à quadra na semana que vem. Na quinta-feira (12), encara o Vasco, também no Rio de Janeiro. Já o Flamengo terá uma semana de folga. Desse modo, volta a jogar apenas no dia 20 de dezembro, em duelo contra o Bauru, também como mandante.

Aliás, a partida entre Flamengo e Bauru terá transmissão ao vivo e com imagens no canal do Jumper Brasil no YouTube.

(12-3) Flamengo 90 x 84 Brasília (9-4)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Deodato 17 6 3 2 0 Shaq Johnson 14 2 1 2 0 Gallizzi 13 5 1 0 0 Alexey 12 5 11 1 0 Jordan Williams 11 2 0 0 0

Três pontos: 9-27 (33%); Gui: 3-9

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Anton Cook 28 1 4 1 1 Lucas Lacerda 18 2 2 0 0 Nesbitt 16 7 0 0 1 Matheus Bonfim 8 6 1 0 1

Três pontos: 15-31 (48%); Nesbitt: 4-4 e Lacerda: 5-7

Outro jogo da rodada

(7-6) União Corinthians 72 x 92 Sesi Franca (9-6)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Jony Machuca 18 5 2 1 0 Duane Johnson 16 3 5 3 0 Dikembe 11 10 1 0 0 Dos Anjos 9 7 1 0 1

Três pontos: 6-26 (23%); Machuca: 5-11

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 25 9 5 1 3 Wesley 14 3 2 0 2 David Jackson 13 7 5 2 1 Nathan Mariano 13 1 1 1 0

Três pontos: 11-22 (50%); Mariano: 3-3 e Jackson: 3-5

