NBB: Flamengo atropela Pinheiros e segue na briga pela liderança

Na rodada deste sábado (18) do NBB, o banco do Flamengo fez diferença na primeira metade, venceu o duelo no garrafão adversário pelos rebotes e conquistou o triunfo por 86 a 65 sobre o Pinheiros. O rubro-negro se recupera da derrota contra o Corinthians, no retorno da viagem ao Panamá.

Agora o Flamengo terá uma semana de preparação para a Copa Super 8, competição que defende o título e busca o tetracampeonato. A estreia será contra o R10 Score Vasco da Gama. O Pinheiros, que tinha duas vitórias contra cariocas em 2025, tem seu primeiro revés do ano e se prepara para a Super 8, que fará sua estreia contra o Sesi Franca, fora de casa.

O jogo

O primeiro quarto pode ser dividido em dois momentos distintos. Isso porque os cinco primeiros minutos foram de amplo domínio do Pinheiros, inicialmente correndo para 9 a 0 e chegando ao 19 a 10 até a metade do período. Sloan e o capitão do time NBB Novas Estrelas, Reynan, mostraram boa pontaria e precisão habitual que impulsionam o time em uma crescente na tabela do NBB.

Contudo, o banco do Flamengo entrou no decorrer do período e mudou a cara do duelo, principalmente com Franco Balbi e o capitão do Jogo das Estrelas no time NBB Brasil, Jhonatan Luz. Balbi teve duas roubadas de bola e duas assistências e Luz buscou quatro rebotes. A marcação do time visitante melhorou e reduziu a distância para 25 a 24 ao zerar o cronômetro.

Mais uma vez, as peças vindas do banco do Flamengo mostraram que têm qualidade para manter o nível de jogo na mesma intensidade e precisão dos titulares. Isso porque parecia que Jordan Williams seria o grande destaque do período para o rubro-negro, começando sua contagem de pontos ao converter uma ponte aérea que surgiu do próprio ala puxando contra ataque junto com Alexey.

Leia mais!

Mas, discretamente, Gui Deodato chamou a responsabilidade junto com Jhonatan. Gui anotou 11/18 pontos no período e Luz, atento no garrafão, buscou mais dois rebotes e deu duas assistências. Dessa forma, com dez rebotes ofensivos e 22 no total, o time visitante impôs 26 a 14 e virou o embate. O Pinheiros não soube desatar o nó na marcação e foi para o intervalo com a distância de 50 a 39 desfavorável.

Segundo tempo

O Pinheiros contava com Sloan, sobretudo, para buscar uma reação no terceiro período. O armador norte-americano fez sua parte, com nove pontos no quarto e terminou com 18 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, liderando os três quesitos da equipe da casa.

Entretanto, a qualidade rotativa do Flamengo se mostrou presente com a vez de Lucas Siewert, que começou como titular, brilhar para ampliar o marcador. O time visitante pouco foi ameaçado e construiu um 26 a 19, encerrando a terceira parcial com 18 pontos de frente, 76 a 58.

Assim, o quarto período teve quatro pontos seguidos do Pinheiros e um “balde gelado” em uma possível reação, com duas bolas de três do Flamengo, de Gui Deodato e Lucas Siewert. A pontuação se manteve inalterada por mais de três minutos nos momentos finais.

A equipe carioca ainda fez 10 a 7 e fechou com mais uma enterrada de Jordan Williams, na roubada de bola que Gui Deodato obteve. Então, foram 35 pontos vindos do banco flamenguista contra 13 do banco pinheirense e 13 roubos de bolas para os cariocas contra dois dos paulistas ajudam a explicar a diferença de 21 pontos no placar.

Gui Deodato, vindo do banco, terminou como cestinha do Flamengo com 19 pontos. O capitão no Jogo das Estrelas, Jhonatan Luz, teve sete pontos, mas liderou os rebotes do time, com nove bolas recuperadas. Enquanto isso, Alexey manteve seu bom nível armando e terminou com 11 assistências.

Pelo lado mandante, Reynan, outro capitão no Jogo das Estrelas, fez onze pontos, quatro rebotes e duas assistências e o time ficou dependente de Sloan, que terminou líder do time nos principais quesitos, com 20 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Por fim, o Flamengo permanece em segundo na tabela do NBB e chega à 16ª vitória na competição, oitava fora de casa. Pinheiros fica na parte de cima da tabela, em um segundo pelotão embolado e tem o recado de Vitor Galvani a seus comandados: “Fica de lição para a Super 8. Não jogamos bem no aspecto físico. Então, vai ser assim também em Franca.”

