NBB: Flamengo atropela Franca e pega Minas na final da Copa Super 8

No Maracanãzinho, o Flamengo teve uma atuação avassaladora no segundo tempo e derrotou o Sesi Franca por 103 a 72, nesta quarta-feira (29), na semifinal da Copa Super 8 do NBB. Atual campeão e detentor do maior número de títulos do torneio com três conquistas (2018, 2021 e 2024), o Flamengo está na final pela sexta vez na história. A decisão será no sábado (1), às 17h, contra o Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Será o encontro entre o primeiro e segundo colocados do primeiro turno do Novo Basquete Brasil.

Alexey Borges comandou o triunfo do Flamengo sobre o Franca pela Copa Super 8 do NBB com outra grande atuação. O armador quase registrou um triplo-duplo, com 13 pontos, dez assistências e sete rebotes para 27 de eficiência. Ruan Miranda também teve ótimo desempenho com 17 pontos e sete rebotes. Shaq Johnson foi o cestinha da equipe com 18 pontos.

“Temos uma equipe muito boa, muitos caras com talento, mas o jogo estava muito pegado e estávamos com pouca energia, estava faltando um pouco de raça, essa cara do Flamengo. Isso foi cobrado pelo nosso técnico no vestiário, pediu para voltarmos com tudo e não deixar os caras jogarem. Colocamos mais energia na defesa, mais energia no ataque, cada bola procuramos vibrar, chamar o torcedor e conseguimos virar”, afirmou Ruan Miranda.

“É comemorar o dia de hoje para amanhã já estar com nossa cabeça na final. Será um jogo muito pegado, mas acredito que temos chances e vamos para mais, ser campeão da Copa Super 8”, acrescentou.

Pelo Sesi Franca, David Jackson foi o maior pontuador com 16 pontos, além de três assistências e dois rebotes para 19 de eficiência. Para o americano, o desempenho da equipe francana no terceiro período foi determinante para esta derrota.

“Nós não voltamos no segundo tempo com a mesma pegada. E o Flamengo aproveitou. A bola deles começou a cair e ficou mais difícil voltarmos para o jogo. Foi exatamente isso. Nós voltamos para o terceiro quarto sem estarmos focados e contra um time como o Flamengo, isso não pode acontecer”, avaliou.

O jogo

A partida começou em um ritmo frenético. As duas equipes apostaram no jogo em transição, correndo pela quadra e finalizando quase sempre antes de o ataque cair no posicional cinco contra cinco. O Sesi Franca diversificava suas ações ofensivas, enquanto o Flamengo depositava suas fichas no trabalho no garrafão com Ruan Miranda, que terminou o primeiro período com 10 pontos. A equipe rubro-negra teve um volume maior na parcial inicial, fruto do domínio dos rebotes (14 a 7), e venceu por 21 a 16.

O início do segundo período ficou marcado por um duelo entre dois jogadores que já foram MVP da Copa Super 8. Vencedor do prêmio em 2022, Gui Deodato comandava o Flamengo, e Hettsheimeir, o ganhador em 2020, respondia pelo Sesi Franca.

A equipe francana era mais assertiva nas escolhas ofensivas e, com um arremesso do perímetro de Hinkle, virou o placar (30 a 29). Então, o técnico Gustavinho de Conti pediu tempo para reajustar suas peças. O Rubro-Negro respondeu e equilibrou o confronto, mas não conseguiu recuperar o controle do jogo, indo para o intervalo perdendo por quatro pontos: 44 a 40.

Segundo tempo

O Flamengo voltou com tudo no terceiro período. Com uma defesa agressiva e um excelente trabalho no ataque, o time rubro-negro anotou uma corrida de 12 a 0 para virar o placar e abrir oito de vantagem. O primeiro ponto do Sesi Franca no quarto foi anotado por Georginho, em um lance livre, com quase três minutos transcorridos no cronômetro.

Assim como aconteceu na parcial inicial, Ruan Miranda era dominante no garrafão ofensivo, pegando rebotes e pontuando. A equipe francana até reagiu após um pedido de tempo de Helinho Garcia, mas o Rubro-Negro venceu por 30 a 16 e foi para os últimos 10 minutos com 10 de vantagem: 80 a 70.

Hinkle abriu os trabalhos no período derradeiro para dar esperança ao Sesi Franca com uma arremesso certeiro do perímetro. Mas Shaq Johnson respondeu no ataque seguinte. Com vantagem, o Flamengo se sentia bastante confortável em quadra e confiante para arremessar. O aproveitamento era excelente.

Em uma última tentativa de fazer frente ao adversário, o time francano ainda tentou mudar sua defesa para zona. Não deu certo. A equipe rubro-negra continuou pontuando e abriu 21 pontos de diferença com cinco minutos para o fim do jogo. Por fim, a partir daí foi apenas administrar o resultado para se garantir na sexta final da Copa Super 8.

