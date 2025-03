NBB: Em duelo de líderes, Minas atropela Flamengo

Pressionado para dar uma resposta após ficar fora do Final Four da BCLA, o Minas teve uma grande atuação nesta quarta-feira (19) e venceu o confronto direto com o Flamengo por 94 a 70, na Arena UniBH, pelo NBB. Como resultado, o time mineiro alcançou o 22º triunfo em 26 jogos em 2024/25, abrindo vantagem para o rubro-negro, o segundo colocado, que permaneceu com 20 vitórias em 27 partidas.

Sem o argentino Franco Baralle, que sentiu uma lesão muscular, o compatriota Juan Pablo Arengo assumiu o protagonismo e registrou sua maior pontuação na temporada, sua primeira no NBB.

O armador terminou o jogo com 26 pontos, além de três rebotes e três assistências para 26 de eficiência. Jeremy Hollowell também teve ótima produção ofensiva, anotando 22 pontos. Foram ainda oito rebotes, duas assistências e dois roubos de bola para o americano.

“Sabemos da qualidade do time do Flamengo. Já tivemos o sabor de perder o título (da Copa Super 8) para eles aqui em casa. Sabemos que lá na frente, muito provavelmente, vamos nos encontrar de novo. O estudo das equipes está cada vez mais acirrado e hoje nossa energia foi determinante. Esse foi o diferencial, junto com a qualidade do nosso time. Ainda temos muito para entregar nesse campeonato e o favoritismo é relativo. Temos de botar em quadra o que somos capazes de fazer”, afirmou o pivô Alexandre Paranhos.

Pelo Flamengo, Jordan Williams foi o principal pontuador, ao terminar o jogo com 21 pontos. O armador Alexey Borges registrou um duplo-duplo, com 10 pontos e 10 assistências.

“Hoje faltou muito da nossa parte, foi um jogo muito atípico para nós, muito diferente do que foi na final do Super 8, aqui mesmo nessa quadra. Muitos erros, muita falta de vontade para voltar na marcação do contra-ataque. Portanto, faltou muito da nossa parte e agora é virar essa chave e construir de novo para melhorar para os próximos jogos”, afirmou Kayo Gonçalves, do Flamengo.

O jogo

Sob o comando de Alexey Borges e com uma defesa forte, o Flamengo começou com tudo na Arena UniBH e anotou uma corrida de 8 a 0. O Minas demorou um pouco para fazer uma leitura do caminho que teria de seguir, mas, quando entendeu como atacar, virou o placar com boas escolhas ofensivas.

As equipes foram para aquele toma lá, dá cá, com uma troca de cestas frenética. Hollowell anotou 13 pontos na parcial, incluindo uma bola tripla um pouco depois do meio da quadra no estouro do cronômetro, e garantiu uma vantagem de quatro pontos para o time mineiro no primeiro período: 27 a 23.

O Minas voltou com uma defesa ainda mais agressiva no segundo período e abriu nove pontos de frente. O técnico Sergio Hernández pediu tempo, ajustou sua estratégia e o Flamengo respondeu com uma corrida de 5 a 0. Aí foi Léo Costa que parou o jogo para reposicionar suas peças no tabuleiro tático. A Tempestade aumentou sua intensidade e, mais uma vez, conseguiu desgarrar no placar.

Então, com um bom entendimento da dupla Scott Machado e Arengo e Paranhos dominante no garrafão, o time mineiro foi para o intervalo em vantagem: 47 a 38.

Segundo tempo

Paranhos abriu os trabalhos para o Minas no terceiro período. A Tempestade não diminuiu de intensidade. Pelo contrário. A equipe colocou ainda mais empenho na disputa de cada bola. A defesa forte impulsionou um ataque bastante assertivo. Hollowell e Arengo eram pura confiança para pontuar.

O Flamengo entendeu que precisava colocar mais energia para se manter no jogo antes dos 10 minutos derradeiros e conseguiu isso com Gui Deodato. A equipe mineira fechou o quarto com dois dígitos de frente: 69 a 59.

Arengo começou o último período com mais quatro pontos para o Minas, alcançando o seu recorde pessoal de pontuação em sua primeira temporada no NBB. O argentino estava impossível e comandava o ataque com maestria. A Tempestade era intensa, anotou uma corrida de 10 a 2 e abriu 17 pontos.

Por fim, Sergio Hernández pediu tempo em uma tentativa de ainda tentar continuar vivo. O Flamengo acelerou o jogo, mas o time mineiro soube administrar sua vantagem para confirmar o importante triunfo.

