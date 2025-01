NBB: Em casa, Corinthians supera Vasco na primeira rodada de 2025

Nesta quinta-feira (9), no ginásio Wlamir Marques, o Corinthians superou o Vasco da Gama por 99 a 79 e começou bem 2025 no NBB. O time da casa até sofreu no quarto inicial, mas depois entrou nos eixos e conquistou uma importante vitória. Foi o terceiro triunfo como mandante na temporada.

Uma das resoluções de final de ano do Corinthians era melhorar o desempenho em casa no NBB CAIXA 2024/25. E logo no primeiro jogo de 2025 ficou claro que o Alvinegro vai fazer valer o mando de quadra para confirmar vaga nos playoffs e conseguir uma melhor posição para o mata-mata.

Lucas Cauê foi um dos destaques do Corinthians em uma jornada em que seis jogadores anotaram mais de dez pontos. O pivô registrou um duplo-duplo com 16 pontos e 15 rebotes para 26 de eficiência.

“Começou muito bem o segundo turno em Pato, fizemos um jogo muito bom lá. E hoje também fizemos um grande jogo. Estudamos muito esse time do Vasco, ontem e hoje, assistimos vídeos, conversamos, fizemos um monte de coisas mesmo. Então, conseguimos mostrar na quadra. O nosso ataque foi sensacional, mas nossa defesa soube correr na hora que tinha de correr, segurar na hora que tinha segurar, controlamos muito bem o ritmo de jogo. Foi uma noite perfeita”, afirmou o armador Elinho, que anotou dez pontos, deu seis assistências e pegou quatro rebotes.

Pelo R10 Score Vasco da Gama, Eugeniusz foi o principal personagem, terminando como cestinha da partida com 27 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências para 26 de eficiência. A equipe cruz-maltina teve ainda o retorno de Marquinhos, que anotou dez pontos.

Leia mais!

“O grande problema do Vasco foi na defesa. Uma das melhores defesas do campeonato não pode tomar 100 pontos num jogo que não pode tomar como este, que é um confronto direto por posições do playoff. Então, esse foi o diferencial. Podíamos até ter tido um aproveitamento melhor no ataque, mas, defensivamente, fomos muito aquém, não teve aquela comunicação necessária para um jogo como o de hoje”, analisou.

O jogo

O R10 Score Vasco da Gama começou com tudo. Com bom aproveitamento do perímetro (3/4) e um trabalho eficiente para encontrar espaço no garrafão para cestas fáceis, o time cruz-maltino abriu com uma corrida de 17 a 6. O técnico Jece Leite pediu tempo para dar aquela chacoalhada no Corinthians. E deu resultado. Cauê Borges comandou o ataque, abusando das infiltrações. O Alvinegro se aproximou do placar e, com uma linda jogada de Thornton no estouro do cronômetro, virou para fechar o período em vantagem: 22 a 21.

Munford abriu os trabalhos no segundo quarto com um arremesso certeiro do perímetro, em uma jogada muito bem desenhada pelo Corinthians, com um passe extra de Du Sommer para o companheiro livre na zona morta. A dupla Munford e Du Sommer continuou quente e proporcionou um ataque de quatro pontos: bola de 3 pontos convertida mais o lance livre de bonificação.

O Alvinegro continuou com ótimo aproveitamento do perímetro (4/7) e construiu sua maior vantagem no jogo (37 a 28). O R10 Score Vasco da Gama esboçou uma reação após um pedido de tempo do técnico Léo Figueiró, mas o Timão intensificou o ritmo na defesa e, com uma bola de 3 pontos de Cauê Borges, foi para o intervalo com 12 pontos de frente: 51 a 39.

Segundo tempo

O Corinthians voltou intenso no terceiro período. A equipe alvinegra brigava muito pelo rebote ofensivo, o que proporcionava importantes segunda chances (16 a 2). Elinho trocou momentaneamente suas assistências mágicas pelos arremessos certeiros do perímetro. O R10 Score Vasco da Gama corria na ladeira sob o comando de Eugeniusz, mas é sempre muito mais complicado ficar atrás no placar. Com 27 a 20 na parcial, o Timão foi para o quarto derradeiro com 19 pontos de vantagem: 78 a 59.

Com Marquinhos em quadra desde o começo do último período, o R10 Score Vasco da Gama buscou o fôlego final para tentar reverter uma situação muito complicada. Mas o Corinthians continuou com uma atuação muito sólida, pontuando no garrafão, sem permitir perder sua vantagem no placar. O técnico Léo Figueiró pediu tempo e exigiu da sua equipe não se entregar mesmo sem condições de modificar o panorama do jogo. Jece Leite ainda colocou os garotos nos minutos finais, fechando o triunfo por 99 a 79.

(8-11) Corinthians 99 x 79 Vasco da Gama (10-9)

Destaques

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Melvin Johnson 17 5 1 1 0 Lucas Cauê 16 15 1 0 0 Munford 13 5 3 1 0 Victão 12 2 1 0 0 Du Sommer 11 3 2 0 0 Elinho 10 4 6 2 0

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Eugeniusz 27 5 4 1 0 Paulichi 13 4 3 0 1 Scheuer 13 6 0 1 1 Marquinhos 10 1 0 0 1

