NBB: Duelo de ex-jogadores da NBA marca abertura da Copa Super 8

Dois ex-jogadores da NBA vão se encontrar na abertura da Copa Super 8 do NBB. Luis Montero, do Minas e com seus 2,01m, e Vitor Faverani, do São Paulo e com seus 2,12m, vão medir forças no sábado (25), às 17h (horário de Brasília). Na competição de tiro curto de mata-mata, quem vencer continua na disputa pelo título, quem perder está fora e volta suas atenções para se posicionar bem nos playoffs do Novo Basquete Brasil.

Dois times da qualidade de Minas e São Paulo têm repertório para decidir um duelo de quartas de final de diversas maneiras. Assim, a Tempestade vem se mostrando como um dos times mais sólidos e consistentes dessa temporada do NBB, com um primeiro turno que começou entre as primeiras colocações e chegando à Copa Super 8 com uma campanha invicta em seu ginásio e a primeira colocação geral.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Com a vitória sobre o Mogi Basquete (a 18ª no NBB), na última quarta-feira (22), tornou-se o primeiro classificado aos playoffs da competição. O Tricolor, por sua vez, vem de um momento ruim, em uma sequência de cinco jogos sem vencer, começando com a derrota no último jogo do primeiro turno justamente para o rival mineiro, mas é um time que liderou o principal campeonato de basquete nacional.

Publicidade

Então, uma dessas maneiras possíveis para que os dois times do NBB possam continuar sonhando, o Minas com o bicampeonato e o São Paulo com a conquista inédita da Copa Super 8 passa por seus respectivos ala-pivô ou pivô com experiências internacionais, inclusive jogando na NBA. O dominicano Luis Montero circulou por todo o continente americano e, na elite do basquete mundial, atuou no Portland Trail Blazers e no Detroit Pistons. Estava no Cocodrilos de Caracas (VEN) antes de vir e fazer sua estreia no NBB com o Minas.

Leia mais!

Já o brasileiro Vitor Faverani saiu muito cedo para ser forjado no basquete espanhol e chamar a atenção do Boston Celtics. Passou por Israel e Espanha novamente, antes do Flamengo trazê-lo para estrear no NBB há quatro temporadas, as últimas duas com o São Paulo.

Publicidade

Esse duelo de gigantes ex-NBA, que abre a Copa Super 8, terá transmissão da TV Cultura, do YouTube do NBB e do BasquetPass.

Luis Montero

“Meu tempo aqui no Brasil tem sido incrível até agora. Fazer parte do Minas nesta temporada tem sido uma experiência incrível, tanto dentro quanto fora da quadra. Afinal, o time me recebeu de braços abertos e a camaradagem entre os jogadores tornou a transição tranquila”, comentou Luis Montero.

Publicidade

O Minas já tinha um garrafão forte, com Alexandre Paranhos, que conquistou o Troféu Olivinha de melhor reboteiro na temporada passada. Agora, a dupla tem mostrado alto poder de definição e grande entrega nos rebotes. Como resultado, Paranhos e Montero são o líder e quarto do time nas médias de pontuação e com números muito próximos, 11 e 10,4 respectivamente.

Em termos de rebotes, o ala-pivô dominicano é o líder da Tempestade e o sexto no geral do NBB, com uma média de sete por partida. Montero acredita que o nível de basquete apresentado no Brasil é tão representativo, até para os padrões de quem jogou no melhor campeonato do mundo.

Publicidade

“O basquete brasileiro é dinâmico e altamente competitivo, o que me desafiou a crescer como jogador. A energia e a paixão dos fãs pelo esporte são incomparáveis e tem sido inspirador jogar diante de torcedores tão dedicados. Além disso, fora do basquete, tenho aproveitado para me imergir na cultura brasileira, experimentando a comida, aprendendo o idioma e explorando as cidades vibrantes.”

“Enfrentar um jogador como Vitor Faverani, que tem experiência na NBA e no cenário internacional, exige um nível elevado de foco e preparação. Tendo jogado em alto nível, aprendi a antecipar os ajustes que jogadores experientes fazem durante as partidas. Não se trata apenas de fisicalidade, mas de entender o posicionamento, o tempo certo e a leitura do jogo”, explicou Luis Montero.

Publicidade

Vitor Faverani

Faverani, por outro lado, valoriza a qualidade do elenco são-paulino e, por isso, tinha o dever de buscar a classificação para a Super 8. Mas alerta que isso não pode ser o suficiente dentro das pretensões do time.

“É obrigação nossa, tanto do clube quanto dos jogadores, estar dentro da Super 8. Então, o balanço é que a temporada ainda não acabou para mim. Não adianta nada fazer bem até agora e não dar continuidade. Espero que consigamos levar o São Paulo bem na competição e, depois, nos playoffs, lá em cima na tabela.”

Publicidade

Com os melhores números de sua carreira no NBB, o pivô tricolor tem médias de 13,9 pontos (segundo do time) e 7,29 rebotes (líder da equipe e quinto melhor entre todos atletas). E, assim como Montero lidera no rival mineiro (16,6), Vitor também lidera a eficiência do time paulista, com 15,8. Por fim, apesar de jogar na Arena UniBH, Faverani não entende que o adversário tenha muitas vantagens no confronto das colocações mais distantes.

“O difícil é que, neste ano, o NBB está muito equilibrado. Entrando em oitavo ou em primeiro, como será jogo único, não tem muita vantagem para um ou outro. A única vantagem que eles podem ter é jogar lá em Minas e contar com a torcida deles. Mas, se entrarmos bem e jogarmos o basquete que sabemos jogar, não vai fazer muita diferença.”

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA