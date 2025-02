NBB divulga times para o Jogo das Estrelas 2025

Nesta segunda-feira (3), o YouTube do NBB realizou o draft para definir os times do Jogo das Estrelas 2025. No evento, Georginho de Paula e Jhonatan Luz, capitães dos times NBB Brasil, selecionaram oito atletas cada para compor seu elenco na busca do título da competição. Além disso, Dedé Barbosa, Léo Costa e Vitor Galvani estiveram no sorteio que definiu cada técnico para um dos times NBB Brasil ou NBB Mundo. Por fim, a transmissão também realizou o sorteio para o chaveamento do mini-campeonato.

Portanto, a semana começou com o tapinha inicial oficialmente para o Jogo das Estrelas 2025. Os principais eventos ocorrem nos dias 21 e 22 de março, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Os ingressos já estão à venda no site nbbtix.com.br. Mas,o clima de rivalidade e disputa já começou com o draft e sorteios.

No programa especial de aquecimento para o evento, Georginho e Jhonatan “disputaram” os 16 jogadores nacionais do NBB. Vale lembrar, aliás, que os atletas listados foram os mais bem votados entre técnicos, capitães e imprensa especializada.

Corderro Bennett participou para anunciar seus oito companheiros de time do NBB Mundo. Enquanto isso, Reynan revelou quais foram os oito jovens abaixo de 23 anos que foram mais votados e estarão no time NBB Jovens Estrelas. Jhonatan foi o primeiro a escolher. Então, confira como ficaram os dois times pela ordem da escolha dos times Georginho e Jhonatan. Da mesma forma, por ordem de votação nos times Bennett e Reynan:

Time Georginho – NBB Brasil

Didi Louzada: 25 anos, ala-armador (Sesi Franca) – duas participações (2019 e 2024)

Elinho Corazza: 36 anos, armador (Corinthians) – cinco participações (2018, 2021 a 2024)

Marquinhos: 40 anos, ala (Vasco da Gama) – oito participações (2009, 2011, 2013, 2015 a 2018 e 2022)

Wesley: 29 anos, pivô (Sesi Franca) – uma participação (2023)

Victão: 27 anos, ala-pivô (Corinthians) – uma participação (2024)

Kevin Crescenzi: 32 anos, ala/armador (Paulistano) – uma participação (2024)

Danilo Fuzaro: 31 anos, ala (Minas) – uma participação (2024)

Rafael Paulichi: 27 anos, ala-pivô (Vasco da Gama) – uma participação (2024)

Time Jhonatan – NBB Brasil

Lucas Dias: 29 anos, ala-pivô (Sesi Franca) – seis participações (2016, 2019, 2021 a 2024)

Alexey: 29 anos, armador (Flamengo) – duas participações (2021 e 2022)

Alex Garcia: 44 anos, ala (Bauru) – 14 participações (2009 a 2015 e 2017 a 2024)

Gui Deodato: 33 anos, ala (Flamengo) – três participações (2021 a 2023)

Paranhos: 32 anos, pivô (Minas) – uma participação (2024)

Douglas Santos: 26 anos, pivô (São José) – estreante

Lucas Lacerda: 27 anos, armador (Brasília) – uma participação (2024)

Von Haydin: 25 anos, ala (Brasília) – estreante

Time Bennett – NBB Mundo

Dontrell Brite (EUA): 30 anos, armador (Bauru) – uma participação (2024)

Duane Johnson (EUA): 33 anos, ala (União Corinthians) – estreante

Anton Cook (EUA): 29 anos, ala-armador (Brasília) – estreante

Luis Montero (DOM): 31 anos, ala-pivô (Minas) – estreante

Nate Barnes (EUA): 34 anos, armador (Pato Basquete) – uma participação (2024)

Jordan Williams (EUA): 33 anos, ala (Flamengo) – estreante

Franco Baralle (ARG): 26 anos, armador (Minas) – uma participação (2024)

David Sloan (EUA): 25 anos, armador (Pinheiros) – estreante

Time Reynan – NBB Jovens Estrelas

Nathan Mariano: 21 anos, ala-pivô (Sesi Franca) – estreante

Wini Silva: 20 anos, pivô (Minas) – estreante

Felipe Gregate: 21 anos, ala/armador (Mogi) – estreante

Brunão: 22 anos, ala/pivô (Paulistano) – uma participação (2024)

Lucas Atauri: 20 anos, ala (Paulistano) – estreante

Adyel Borges: 22 anos, ala-armador (São José) – três participações (2022, 2023 e 2024)

Andrezão: 22 anos, pivô (Bauru) – estreante

Tico Faria – 21 anos, armador (Corinthians) – estreante

Técnicos e chaveamento

Na segunda parte do programa, os três técnicos mais votados participaram do sorteio. Assim, dois foram definidos para para comandar os times Georginho e Jhonatan (NBB Brasil) e Bennett (NBB Mundo).

Como resultado, Dedé Barbosa (Brasília) estará com Time Bennett, Léo Costa (Minas) fica à frente de Time Jhonatan e Vitor Galvani (Pinheiros) será o treinador do Time Georginho. O time Reynan (NBB Jovens Estrelas), por sua vez, é o único que já tinha seu treinador definido (Renan Custódio). Isso porque ele foi campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete em 2024.

Por fim, fechando a programação especial de aquecimento para o Jogo das Estrelas 2025, teve o sorteio dos confrontos de semifinais. Desse modo, Time Jhonatan x Time Bennett será o primeiro embate. O vencedor pega quem ganhar entre Time Georginho x Time Reynan, duelo da segunda semifinal. Cada partida tem duração de dois tempos de seis minutos.

