NBB: Delph evita virada e Unifacisa vence Corinthians

No estouro do cronômetro, Adrian Delph acertou de três e decidiu para o Unifacisa diante do Corinthians, neste sábado (14), pelo NBB (Novo Basquete Brasil). No Ginásio Wlamir Marques, o norte-americano foi decisivo e terminou com 12 pontos, sendo 4-5 do perímetro, para o time de Campina Grande vencer 80 a 77. Desse modo, a equipe subiu para a 11ª posição da competição.

Além de Delph, a dupla Solanas e Guilherme Hubner combinou para 30 pontos, sendo 15, cada. Por outro lado, Johnson foi o cestinha do jogo e do Corinthians, com 16 pontos. Lucas Cauê e Munford, conseguiram 15 pontos cada.

O primeiro quarto começou equilibrado. Porém, uma postura mais agressiva do Corinthians deu ao time da casa uma ligeira vantagem. Rapidamente, o Unifacisa reagiu, graças a ótima atuação da dupla Antônio e Alaekwe, que somou para 11 pontos no período. Desse modo, a equipe visitante terminou vencendo por 20 a 17.

Publicidade

O bom momento do Unifacisa seguiu para o segundo quarto. Assim, não demorou para a equipe da Paraíba abrir uma vantagem mais confortável. O momento de maior destaque veio de Rachel, que brilhou com uma jogada de quatro pontos, ao acertar uma cesta do perímetro e um lance livre. Além disso, sete jogadores pontuando deram a equipe 35 pontos no período. Por fim, os times foram para o intervalo com os visitantes vencendo por 55 a 40.

Leia mais

Na volta do intervalo, o ataque do primeiro tempo deu lugar às boas defesas. Desse modo, as duas equipes encontraram dificuldades para pontuar, especialmente no garrafão. O Corinthians, por exemplo, acertou somente 1-8 dos três pontos, contra 1-5 do Unifacisa. A dupla Johnson e Lucas Cauê, ainda assim, deu ao Timão uma pequena vantagem no quarto. Entretanto, o adversário terminou liderando por 66 a 53.

Publicidade

Por fim, o último quarto deu a emoção que faltava ao jogo. Com um ótimo período de Tiago Faria, o Corinthians chegou a empatar o marcador e chegava em melhor momento para a reta final. Adrian Delph, no entanto, apareceu no momento decisivo. Aos dois minutos, ele deu um toco que evitou a virada. Além disso, no estouro do cronômetro, acertou uma cesta de três pontos, que coroou o triunfo paraibano.

Com o triunfo diante do Corinthians, graças a Adrian Delph, o Unifacisa deu sequência ao bom momento no NBB. A equipe, desse modo, alcançou sua seguida vitória seguida e chegou à sétima em 16 jogos na competição, ocupando a 11ª colocação. O clube paulista, por sua vez, sofreu a nona derrota em 14 jogos, se mantendo na 13ª posição.

Publicidade

(5-9) Corinthians 77 x 80 Unifacisa (7-9)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Johnson 16 7 2 1 0 Munford 15 7 2 1 0 Lucas Cauê 15 6 2 1 1 Tiago Faria 12 2 3 1 0

Três pontos: 10-26; Faria: 3-3

Publicidade

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Solanas 15 5 5 1 0 Hubner 15 3 1 1 0 Delph 12 4 4 1 1 Alaekwe 11 4 4 2 0

Três pontos: 10-27; Delph: 4-5

Publicidade

Outro jogo da rodada

(8-6) Pinheiros 59 x 56 Fortaleza (3-13)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Sloan 18 1 8 2 0 Farabello 14 1 2 0 0 Djalo 12 4 2 0 1 Jimmy 10 4 1 1 0

Três pontos: 8-26; Farabello: 3-6

Publicidade

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Renan 14 8 3 0 1 Cassiano 13 5 3 1 0 Ewing 13 2 2 0 2 Anderson 11 4 1 4 0

Três pontos: 8-23; Cassiano: 2-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA