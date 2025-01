NBB: Com “chuva” de bolas de três, Mogi vence São Paulo

Com 18 bolas de três, o Mogi venceu o São Paulo por 80 a 69, em jogo isolado do NBB, nesta sexta-feira (17), no ginásio do Morumbis. Como resultado, foi a oitava vitória da equipe na atual temporada, sendo a terceira fora de seus domínios. E nem a inspiração do anúncio de Corderro Bennett como capitão do time NBB Mundo do Jogo das Estrelas 2025 supriu os desfalques do Tricolor, que acumula seu décimo revés na competição.

A marca de 18 bolas de fora do perímetro representou igualar a segunda melhor atuação no quesito de um time da temporada 2024/25. No começo da competição, o Brasília também atingiu esse número na derrota para o Bauru Basket, por 93 a 91, no Panela de Pressão.

Na ocasião, esse foi o recorde estipulado, mas que foi superado na noite da última quinta-feira (16), na vitória do Corinthians por 95 a 87 sobre o Flamengo. Nesse jogo, 20 bolas de fora do perímetro foram convertidas pelo Timão.

No jogo dentro do ginásio do Tricolor, o Mogi Basquete aproveitou-se de desfalques importantes de seu adversário: Ricardo Fischer e Malcolm Miller estiveram ausentes. Além disso, um forte sistema de marcação que os comandados de Fernando Penna aplicaram, aliado com a inspiração de Felipe Gregate e Gabi Campos, os “Splash Brothers” de Mogi das Cruzes, e a liderança Guilherme Lessa fizeram que os visitantes dominassem totalmente as ações de quadra e o placar.

O ala-armador Felipe Gregate, de 21 anos, teve sua maior pontuação em três temporadas que disputa o NBB, com 23 pontos em 24 tentados (95,8%), e foi o cestinha da partida. Errou apenas um lance livre e fez 6/6 nas bolas do perímetro. Enquanto isso, o armador Gabi Campos, de 23 anos, veio na sequência, com 17 pontos e 5/9 de bolas de três.

Não muito distante, o armador Guilherme Lessa, de 29 anos, fez um grande trabalho defensivo, com seis rebotes e duas bolas roubadas, além dos 15 pontos que deixou em quadra. Aliás, para ter uma noção de domínio do Mogi Basquete, 15 pontos foi a melhor pontuação de um jogador do São Paulo, com Paulo Lourenço.

E se acha que foi tudo, outro armador do time visitante, ainda mostrou suas virtudes na distribuição do jogo. Gabriel Caldeira, de 20 anos, fez dois pontos, mas deu dez assistências e foi o garçom da noite para o time do interior paulista. Então, a equipe assumiu a liderança definitiva na partida com a falta sofrida por Moreira, faltando três minutos para o fim do primeiro quarto. O placar marcava 14 a 13 para o São Paulo. No entanto, o Tricolor teve um lapso ofensivo e a parcial terminou 26 a 14 para o time oponente, que converteu 7/10 bolas de três.

Depois de um segundo quarto equilibrado que terminou 20 a 19 para o time da casa, dois períodos opostos. Um que o Mogi Basquete retornou com a mesma força do primeiro quarto e fez 24 a 15 e o outro que demonstrou um pequeno poder de reação pelo lado do time da capital paulista, com 20 a 11.

Situação dos times

Assim, a vitória não tira o Mogi Basquete da 14ª colocação, mas melhora seu aproveitamento para 36,4% em 22 jogos. Por outro lado, o São Paulo acumula a segunda derrota em 2025 e desce o elevador da classificação para 11º lugar.

O Mogi Basquete ainda terá o jogo contra o líder do NBB, Minas, em seu ginásio, antes da parada para a Copa Super 8, competição que não se classificou. Por fim, o Tricolor terá compromissos contra Sesi Franca (fora) e São José antes da sua estreia nas quartas da competição mata-mata, contra o Minas, dois dias depois.

