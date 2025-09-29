NBA: Warriors aproveita embalo e fecha com Alex Toohey

O Golden State Warriors finalmente começou a se movimentar na offseason da NBA e, no embalo dos reforços do domingo (29), também deu contrato para Alex Toohey. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o australiano ganhou um vínculo two-way com a franquia e fará parte do elenco para 2025/26.

Portanto, a situação de Alex Toohey é a semelhante a de Will Richard, que fez parte do “pacote” de reforços do Golden State Warriors para a temporada da NBA. Afinal, ambos são calouros e estarão no elenco com contratos two-way.

“Mais um acordo fechado no domingo para Golden State: o Warriors está assinando com Alex Toohey, a 52ª escolha do Draft, um contrato two-way da NBA. Os dois calouros, Toohey e Will Richard, assinarão acordos para o elenco ativo, juntamente com Al Horford, Gary Payton e Melton”, publicou o jornalista.

Alex Toohey chegou à NBA no último Draft. Ele foi selecionado na 52ª posição. A princípio, a escolha pertencia ao Phoenix Suns, mas foi negociada para o Warriors na segunda noite do recrutamento. Aliás, a troca acabou fazendo parte do acordo que levou Kevin Durant ao Houston Rockets. Vale lembrar que a negociação do astro foi a maior da história da liga, com envolvimento de 12 jogadores e sete times.

Então, o ala que veio do Sydney Kings terá a chance de disputar sua primeira temporada na NBA. Além disso, por conta do seu contrato, terá minutos no afiliado do Warriors na G League. O jogador de 21 anos já defendeu Golden State na Summer League. Pelo torneio de verão, disputou cinco jogos e teve médias de 7.0 pontos, 3.4 rebotes, 1.4 roubo de bola e quase 29% nas bolas de três.

Toohey se junta a outros reforços do Warriors confirmado por Charania no domingo. O primeiro deles foi Al Horford. O pivô veterano chega para ser titular do time do técnico Steve Kerr. Enquanto isso, horas depois, o jornalista informou os acordos de Gary Payton, De’Anthony Melton e Will Richard. Aliás, o calouro foi a escolha 56 do Draft e vai ganhar chance na equipe.

Enquanto Al Horford vai receber US$5.7 milhões em 2025/26, os outros dois jogadores terão contrato mínimo para veteranos: US$2.3 milhões. Já Richard vai ganhar US$1.3 milhão, de acordo com Bobby Marks, da ESPN. Payton e Melton retornam ao Warriors. O primeiro já estava no time. Melton, por sua vez, começou a temporada passada com Golden State, mas foi em troca para o Brooklyn Nets. Assim que seu acordo com o Nets expirou, ele virou agente livre. Agora, ele está de volta.

Tudo leva a crer que os movimentos do Warriors estão ligados a Jonathan Kuminga, agente livre restrito na NBA. Afinal, a equipe queria evitar multas da liga e esperava por uma solução sobre o jogador para definir os novos acordos. Era esperado, aliás, que o time fosse anunciar seus reforços “em bloco”. Agora, o Warriors conta com 13 jogadores sob contrato regular, além de Jackson Rowe, que tem um two-way.

