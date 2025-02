NBA: Warriors ainda deve reforçar elenco para temporada

De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, o Golden State Warriors ainda deve reforçar seu elenco para o decorrer da temporada da NBA. A equipe fez troca por Jimmy Butler, abrindo mão de Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Dennis Schroder e Lindy Waters na trade deadline, mas pode buscar outros nomes que ficarem disponíveis.

No entanto, como trocou quatro jogadores para receber apenas um e tem espaço no elenco, Golden State passa a olhar para o mercado de dispensados e agentes livres.

Apenas equipes abaixo do primeiro nível de multas da NBA podem ser ativos no mercado de dispensados. Dessa forma, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns não podem ir atrás de quem sofreu buyout.

Publicidade

Assim, dos disponíveis nesse mercado de trocas, estão Reggie Jackson, dispensado ontem pelo Washington Wizards, e Daniel Theis, também mandado embora ontem pelo Oklahoma City Thunder. Ambos os jogadores tinham acabado de ser trocados para as equipes.

Leia mais!

Além disso, outros jogadores são especulados como futuras dispensas. O canal Fox Sports separou uma lista com eles. Dessa forma, seriam Kyle Anderson, do Miami Heat, Sidy Cissoko, do Wizards, Tre Jones, do Chicago Bulls, Maxi Kleber, do Los Angeles Lakers e Khris Middleton, também de Washington. Além disso, estão na lista Markieff Morris, também do Lakers, Ben Simmons, do Brooklyn Nets, Dennis Schroder, do Utah Jazz e PJ Tucker, do Toronto Raptors. Por fim, ainda tem Cam Reddish, do Charlotte Hornets, e Delon Wright, do New York Knicks.

Publicidade

O mercado de buyots da NBA ajuda os times a “finalizarem” seus elencos com uma ou duas peças, Nele, jogadores veteranos ou em fim de contrato que foram dispensados por suas equipes após o prazo de trocas, ficam disponíveis. Muitas vezes, esses atletas ainda possuem bom nível para ajudar nos playoffs, seja como arremessadores, defensores ou experiência vindo do banco.

Além disso, por conta das limitações impostas pelo teto salarial, muitas vezes os times não conseguem fazer movimentos via troca. Assim, o mercado de buyouts se torna uma alternativa eficiente.

Portanto, o Warriors, agora que já tem Butler, deve tentar continuar reforçando seu elenco para a temporada da NBA. A equipe tem 25 vitórias e 24 derrotas, e, com espaço no plantel, pode conseguir boas adições, seja para ajudar nos playoffs ou para melhorar a posição na tabela.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA