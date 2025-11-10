NBA: Veja como está a classificação atualizada da temporada

A temporada 2025/26 da NBA já está perto de fechar a sua terceira semana de jogos e, após a rodada de domingo (9), veja como está a classificação atualizada até aqui. Todos os times fizeram, ao menos, nove partidas na nova campanha. Enquanto isso, não tem mais nenhum invicto. Isso porque o Oklahoma City Thunder caiu durante a última semana para o Portland Trail Blazers. Por outro lado, o Detroit Pistons lidera o Leste com oito triunfos em dez jogos.

A temporada 2025/26 da NBA tem surpresas no Leste. Afinal, o Chicago Bulls, que ficou no play-in no último ano está em quarto. O time até chegou a liderar, mas perdeu as últimas duas. Agora, quem anda “patinando” é o Orlando Magic, um dos favoritos na conferência até antes do início da campanha. Por enquanto, é só o 11°.

A classificação atualizada no Leste aponta três times com uma vitória em dez jogos na temporada 2025/26 da NBA: Brooklyn Nets, Indiana Pacers e Washington Wizards.

Classificação do Leste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Detroit Pistons 8 2 80.0 2 Cleveland Cavaliers 7 3 70.0 3 New York Knicks 6 3 66.7 4 Chicago Bulls 6 3 66.7 5 Miami Heat 6 4 60.0 6 Milwaukee Bucks 6 4 60.0 7 Philadelphia 76ers 6 4 60.0 8 Toronto Raptors 5 5 50.0 9 Atlanta Hawks 5 5 50.0 10 Boston Celtics 5 6 45.5 11 Orlando Magic 4 6 40.0 12 Charlotte Hornets 3 6 33.3 13 Indiana Pacers 1 9 10.0 14 Washington Wizards 1 9 10.0 15 Brooklyn Nets 1 9 10.0

No Oeste, o Thunder segue com a melhor campanha na temporada 2025/26. Apesar de estar sem Jalen Williams em todos os jogos, o time não toma conhecimento dos adversários e vem vencendo com alguma tranquilidade. Só perdeu mesmo para o Blazers até aqui. O segundo é o San Antonio Spurs, que soma sete vitórias em nove jogos.

O Los Angeles Clippers, por outro lado, vem sendo uma grande decepção. Em nove jogos, o time só venceu três, enquanto Kawhi Leonard voltou a ser desfalque. Perdeu os últimos quatro embates e pode começar a trabalhar por trocas.

Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets estão embolados na briga pelo mando de quadra na conferência.

O Lakers, apesar de perder Luka Doncic por dois jogos, ainda não contou com a estreia de LeBron James na temporada 2025/26 e segue entre os quatro primeiros. Enquanto isso, o Dallas Mavericks vem sendo uma grande decepção. Após dez jogos, venceu só três. Vale lembrar que dos últimos desde 2000, times que começam uma temporada na NBA com a mesma campanha que o Mavs tem no momento, só 14.4% das vezes foram aos playoffs.

Por fim, o New Orleans Pelicans é o último no Oeste. No entanto, o time venceu duas consecutivas na temporada 2025/26 da NBA, após perder as sete primeiras. O Pelicans não tem a própria escolha de primeira rodada do Draft de 2026 (fez troca com o Atlanta Hawks).

Classificação do Oeste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 10 1 90.9 2 San Antonio Spurs 7 2 77.8 3 Denver Nuggets 7 2 77.8 4 Los Angeles Lakers 7 3 70.0 5 Houston Rockets 6 3 66.7 6 Minnesota Timberwolves 6 4 60.0 7 Portland Trail Blazers 5 4 55.6 8 Golden State Warriors 6 5 54.5 9 Phoenix Suns 5 5 50.0 10 Memphis Grizzlies 4 7 36.4 11 Utah Jazz 3 6 33.3 12 Los Angeles Clippers 3 6 33.3 13 Sacramento Kings 3 7 30.0 14 Dallas Mavericks3 3 7 30.0 15 New Orleans Pelicans 2 7 22.2

