NBA: Veja como está a classificação atualizada da temporada

A temporada 2025/26 da NBA já está perto de fechar a sua terceira semana de jogos e, após a rodada de domingo (9), veja como está a classificação atualizada até aqui. Todos os times fizeram, ao menos, nove partidas na nova campanha. Enquanto isso, não tem mais nenhum invicto. Isso porque o Oklahoma City Thunder caiu durante a última semana para o Portland Trail Blazers. Por outro lado, o Detroit Pistons lidera o Leste com oito triunfos em dez jogos.
A temporada 2025/26 da NBA tem surpresas no Leste. Afinal, o Chicago Bulls, que ficou no play-in no último ano está em quarto. O time até chegou a liderar, mas perdeu as últimas duas. Agora, quem anda “patinando” é o Orlando Magic, um dos favoritos na conferência até antes do início da campanha. Por enquanto, é só o 11°.
A classificação atualizada no Leste aponta três times com uma vitória em dez jogos na temporada 2025/26 da NBA: Brooklyn Nets, Indiana Pacers e Washington Wizards.
Classificação do Leste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Detroit Pistons
|8
|2
|80.0
|2
|Cleveland Cavaliers
|7
|3
|70.0
|3
|New York Knicks
|6
|3
|66.7
|4
|Chicago Bulls
|6
|3
|66.7
|5
|Miami Heat
|6
|4
|60.0
|6
|Milwaukee Bucks
|6
|4
|60.0
|7
|Philadelphia 76ers
|6
|4
|60.0
|8
|Toronto Raptors
|5
|5
|50.0
|9
|Atlanta Hawks
|5
|5
|50.0
|10
|Boston Celtics
|5
|6
|45.5
|11
|Orlando Magic
|4
|6
|40.0
|12
|Charlotte Hornets
|3
|6
|33.3
|13
|Indiana Pacers
|1
|9
|10.0
|14
|Washington Wizards
|1
|9
|10.0
|15
|Brooklyn Nets
|1
|9
|10.0
No Oeste, o Thunder segue com a melhor campanha na temporada 2025/26. Apesar de estar sem Jalen Williams em todos os jogos, o time não toma conhecimento dos adversários e vem vencendo com alguma tranquilidade. Só perdeu mesmo para o Blazers até aqui. O segundo é o San Antonio Spurs, que soma sete vitórias em nove jogos.
O Los Angeles Clippers, por outro lado, vem sendo uma grande decepção. Em nove jogos, o time só venceu três, enquanto Kawhi Leonard voltou a ser desfalque. Perdeu os últimos quatro embates e pode começar a trabalhar por trocas.
Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets estão embolados na briga pelo mando de quadra na conferência.
O Lakers, apesar de perder Luka Doncic por dois jogos, ainda não contou com a estreia de LeBron James na temporada 2025/26 e segue entre os quatro primeiros. Enquanto isso, o Dallas Mavericks vem sendo uma grande decepção. Após dez jogos, venceu só três. Vale lembrar que dos últimos desde 2000, times que começam uma temporada na NBA com a mesma campanha que o Mavs tem no momento, só 14.4% das vezes foram aos playoffs.
Por fim, o New Orleans Pelicans é o último no Oeste. No entanto, o time venceu duas consecutivas na temporada 2025/26 da NBA, após perder as sete primeiras. O Pelicans não tem a própria escolha de primeira rodada do Draft de 2026 (fez troca com o Atlanta Hawks).
Classificação do Oeste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Oklahoma City Thunder
|10
|1
|90.9
|2
|San Antonio Spurs
|7
|2
|77.8
|3
|Denver Nuggets
|7
|2
|77.8
|4
|Los Angeles Lakers
|7
|3
|70.0
|5
|Houston Rockets
|6
|3
|66.7
|6
|Minnesota Timberwolves
|6
|4
|60.0
|7
|Portland Trail Blazers
|5
|4
|55.6
|8
|Golden State Warriors
|6
|5
|54.5
|9
|Phoenix Suns
|5
|5
|50.0
|10
|Memphis Grizzlies
|4
|7
|36.4
|11
|Utah Jazz
|3
|6
|33.3
|12
|Los Angeles Clippers
|3
|6
|33.3
|13
|Sacramento Kings
|3
|7
|30.0
|14
|Dallas Mavericks3
|3
|7
|30.0
|15
|New Orleans Pelicans
|2
|7
|22.2
