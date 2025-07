NBA: Spurs fecha contrato com jogador após Summer League

O San Antonio Spurs acertou contrato com mais um jogador para a próxima temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time do Texas fechou com David Jones-Garcia. O acordo é no modelo two-way. Desse modo, ele vai intercalar entre a franquia e a equipe da G League, o Austin Spurs.

David Jones-Garcia foi um dos destaques da Summer League 2025. Pelo Spurs, o ala de 23 anos teve médias de 22.7 pontos, com 47.1% nas bolas de três, durante a fase do torneio na Califórnia. Em Las Vegas, por sua vez, ele conseguiu 21.3 pontos e 50% de acerto no perímetro. Assim, o jogador foi eleito para a seleção da competição.

Segundo pesquisa recente da SB Nation Reacts, 80% dos leitores do site dos EUA acreditam que David Jones-Garcia foi o jogador mais impactante do Spurs na Summer League. O número impressiona, diante da presença de nomes mais badalados no elenco de verão, como Carter Bryant e Dylan Harper.

Vale lembrar que o ala não foi selecionado no Draft do ano passado. Em 2023/24, ele teve médias de 21.8 pontos e 38% do perímetro pela Universidade de Memphis. No entanto, nenhuma franquia o escolheu na seletiva. Desse modo, o jogador assinou contratos two-way com Philadelphia 76ers e Utah Jazz.

Na NBA, porém, o jogador não entrou um jogo sequer. Ainda assim, mostrou qualidade na G League. Entre Salt Lake City Stars e Mexico City Capitanes, o ala de 23 anos teve médias de 24.5 pontos, 7.5 rebotes e 3.2 assistências.

Os bons números na G League até garantiram a Jones-Garcia uma proposta do Olympiacos. Segundo Dusty Garza, a proposta era de três anos, com salário anual de US$2.2 milhões. No entanto, ele preferiu recusar na expectativa de que pudesse ganhar um acordo. Como resultado, o jogador assinou contrato com o San Antonio Spurs para a próxima fase regular da NBA.

Ao assinar com o jogador, o Spurs preencheu uma das três vagas para contrato two-way na NBA. Por fim, a equipe do Texas tem ainda mais dois espaços no elenco. Na fase regular passada, o time de San Antonio terminou com a 13ª campanha do Oeste, com 34 vitórias e 48 derrotas, com a temporada que marcou o fim da era Gregg Popovich.

