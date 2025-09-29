NBA: Sem garantia, Malcolm Brogdon fala sobre chance no Knicks

Apesar de ser um dos reforços do New York Knicks para a próxima temporada da NBA, o armador Malcolm Brogdon não tem contrato garantido com a equipe. Há duas semanas, o veterano fechou um vínculo de dez dias com o time. Ou seja, ele precisa fazer uma boa pré-temporada para seguir no elenco em 2025/26. Mas Brogdon confia na sua capacidade de conquistar uma vaga na equipe. O jogador de 32 anos, aliás, recusou outros times para se juntar ao Knicks.

“Chego aqui com a expectativa de entrar para o time. Sinto que, com o que tenho a oferecer, posso ajudar o Knicks. A decisão está fora do meu controle, mas sinto que tenho o que é preciso para ajudar a equipe. Vou para o meu décimo ano na NBA, e, assim, queria estar em uma boa franquia, que estivesse competindo e tentando ganhar o título. Eu tive isso em Milwaukee, Boston, e acho que aqui há uma chance real”, disse o armador ao New York Daily News.

Em 2024/25, uma das carências do Knicks foi a dificuldade de criação de jogadas na ausência do astro Jalen Brunson. Assim, a chegada de Brogdon pode contribuir muito para resolver esse problema. Outro reforço que tem uma boa capacidade como playmaker é Jordan Clarkson.

Além disso, o ex-jogador do Washington Wizards traz uma firmeza defensiva. Ou seja, ele pode jogar ao lado de Brunson. Malcolm Brogdon, por sua vez, está ciente das valias que pode trazer ao Knicks na próxima campanha da NBA.

“Qualquer coisa que possa aliviar a pressão sobre Jalen é o grande objetivo deste time. É isso que eu quero fazer este ano: aliviar a pressão sobre ele em ambos os lados da quadra. Este é um elenco que precisava de outros ballhandlers, de jogadores mais versáteis que pudessem lidar com a bola. Acho que tenho isso. Além disso posso ajudar na defesa. Sou um canivete suíço em muitos aspectos e tenho muitos pontos fortes”, concluiu o jogador.

Malcolm Brogdon é o quinto armador do elenco do Knicks para a próxima temporada da NBA. Hoje, o time tem Brunson, Clarkson, Miles McBride e Tyler Kolek. Mas pela altura (1,96m), o veterano pode jogar em todas as posições do perímetro.

Calouro do ano, em 2017, e melhor reserva da NBA, em 2023, Brogdon vive um declínio físico na liga. Afinal, o armador disputou apenas 63 jogos nas últimas duas campanhas. Ou seja, ficou ausente de 62% das partidas no período. Em 2024/25, aliás, teve os piores números da carreira desde a temporada de novato: 12,7 pontos, 4,1 assistências e 3,8 rebotes, além de um aproveitamento de 29% nas bolas de três.

Apesar de ser um jogador estabelecido na NBA, Brogdon não costuma ficar muito tempo na mesma equipe. Em nove temporadas na liga, atuou por cinco times – Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Boston Celtics, Portland Trail Blazers e Wizards. Suas médias, em 463 jogos, são de 15,3 pontos, 4,7 assistências e 4,1 rebotes. Além disso, acertou 39% das bolas de três.

