NBA Playoffs: disputa entre Thunder e Nuggets vai além do MVP

Uma discussão que permeou a temporada regular da NBA foi quem merecia o prêmio de MVP. No final, os dois principais candidatos foram Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Quis o destino, porém, que o embate entre os dois não ficasse só entre 82 jogos, e que eles tivessem a chance de mostrar, frente a frente, quem é melhor. Thunder e Nuggets vão para a segunda rodada dos playoffs da NBA em momentos diferentes, mas com jogadores que podem desequilibrar dos dois lados.

A temporada regular do Thunder foi uma das melhores da história. Foram 68 vitórias, defesa quebrando recordes, Shai Gilgeous-Alexander com números impressionantes (médias de 32.7 pontos, cinco rebotes e 6.4 assistências)… E na primeira rodada, a sina continuou. Oklahoma varreu o Memphis Grizzlies, com direito a uma vitória por 51 pontos no jogo 1. Os jogos 3 e 4 até foram mais acirrados, com o Grizzlies abrindo 29 pontos na terceira partida antes da lesão de Ja Morant. Mesmo assim, parece que a série nunca escapou das mãos da equipe.

Mas para Denver, foi bem diferente. A equipe ficou na zona de classificação aos playoffs a temporada regular inteira, mas com altos e baixos. Nikola Jokic, aliás, teve de “carregar” o time em diversos momentos, e também teve números históricos. Foram médias de 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências. A demissão do técnico Michael Malone uma semana antes do início da pós-temporada foi uma surpresa, e o Nuggets não teve vida fácil na série contra o Los Angeles Clippers. Sete jogos, momentos de tensão, prorrogação e dificuldades para Jokic permearam o confronto.

Publicidade

Leia mais!

Agora, porém, mesmo com caminhos diferentes para chegar até aqui, os dois irão se enfrentar. De um lado, uma defesa histórica e um ataque tão bom quanto. Do outro, um time com o maior jogador recente da liga, mas em má fase. O favoritismo vai para o Thunder, mas Denver não deve ser deixado de lado. Afinal, mesmo com um técnico novo e com Jokic não tendo uma série tão boa contra o Clippers (24 pontos, 10.1 assistências e 11.6 rebotes, arremessando 50% de quadra), ele ainda é alguém que deve se respeitado.

Outro ponto que deixa a série mais intrigante é o fato de que Denver venceu dois jogos do Thunder na temporada regular. Foi, assim, uma das únicas equipes que conseguiu tal feito. Embora também tenha perdido dois, mostra que sabe, ao menos um pouco, como enfrentar os adversários.

Publicidade

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander é uma máquina de pontuar. Todos sabem disso. Suas médias nos quatro jogos dessa temporada contra o Nuggets foram de 30.3 pontos, 6.5 assistências e cinco rebotes por jogo – mais ou menos o que ele teve ao longo de toda a campanha. No entanto, ele ficou abaixo nessa primeira rodada. Foram só 27.8 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Muito disso por conta dele ter jogado pouco, já que o Thunder dominou a série e pôde descansá-lo.

Para marcá-lo, a opção primária de Denver deve ser Christian Braun. O ala-armador teve uma boa série contra o Clippers enquanto cuidava de James Harden. No entanto, falando de Gilgeous-Alexander, a história é outra. O camisa 2 é mais rápido e versátil, além de criar seu próprio arremesso de qualquer lugar da quadra. Outra opção que o Nuggets também pode explorar é colocar Aaron Gordon contra Shai. Isso porque, sendo mais alto, consegue conter as infiltrações, embora sofra mais no perímetro.

Publicidade

Shai não será contido por uma série inteira. O objetivo de Denver deve ser limitá-lo como pode, e isso envolve rotações criativas e até dobras para fazê-lo passar a bola.

Nikola Jokic

Se de um lado um se prepara para enfrentar Shai, do outro, Jokic é a preocupação. Nos quatro confrontos contra o Thunder, o sérvio teve médias de 24.5 pontos, 15.8 rebotes e 11.5 assistências. O trunfo para a franquia, porém, está em uma de suas aquisições da intertemporada: Isaiah Hartenstein.

Publicidade

Jokic não teve a melhor das séries contra o Clippers. Ele foi limitado nas suas ações dentro do garrafão, e arremessou mal perto da cesta. O motivo é Ivica Zubac, pivô da equipe angelina, que tentou limitar o camisa 15 do Nuggets. Assim como Gilgeous-Alexander, Jokic não será contido. Mas ele pode ser atrapalhado, e é o que Zubac fez.

O croata do Clippers tem 2.13m e 109kg. Hartenstein, 2.13m e 113kg. Com composições corporais parecidas, os dois se destacam pelo posicionamento e por conseguirem se manterem firmes mesmo contra pivôs físicos que gostam de empurrar e jogar de costas pra cesta. Se Hartenstein viu Zubac jogar (e com certeza viu), ele saberá o que fazer para atrapalhar Jokic. E se conseguir, pode ser um grande passo para o Thunder vencer a série.

Publicidade

Cansaço

Jokic jogou 280 minutos na primeira rodada. Shai, porém, jogou 140. A metade. Aliás, nenhum jogador do Thunder passou desses 140 minutos, enquanto seis do Nuggets tiveram mais do que 154. Além disso, a rotação de Denver é curta: só sete jogadores participam de mais do que cinco minutos por jogo. No Thunder, foram nove assim.

É claro que Oklahoma tem mérito nisso. Afinal, montou um elenco mais profundo e tratou de vencer sua série em menos partidas, descansando desde o dia 26 de abril. No entanto, não tira o fato de que o Nuggets terá que escalar uma montanha para estar apto fisicamente a competir com o Thunder nos playoffs da NBA.

Publicidade

Playoffs da NBA: Thunder (inclui Seattle Supersonics) x Nuggets

Na história dos playoffs da NBA, Thunder e Nuggets se enfrentaram quatro vezes (1978, 1988, 1994 e 2011). Oklahoma venceu em 1978 e 2011, enquanto Denver venceu as outras duas.

Thunder 2 x 2 Nuggets

24/10: Thunder 102 x 87 Nuggets

06/11: Thunder 122 x 124 Nuggets

09/03: Nuggets 103 x 127 Thunder

10/03: Nuggets 140 x 127 Thunder

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 05/05 Nuggets x Thunder* 22h30 Prime Video 07/05 Nuggets x Thunder* 22h30 Prime Video 09/05 Thunder x Nuggets* 23h ESPN 2 11/05 Thunder x Nuggets* 16h30 ESPN 2 13/05** Nuggets x Thunder* – – 15/05** Thunder x Nuggets* – – 18/05** Nuggets x Thunder* – –

* Mandante

** Se necessário

Publicidade

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Thunder em cinco Gustavo Freitas Nuggets em sete Gustavo Lima Thunder em cinco Higor Goulart Thunder em cinco João Pedro Thunder em seis Lucas Piona Nuggets em sete Matheus Carvalho Thunder em seis Ricardo Stabolito Thunder em seis Victor Linjardi Thunder em seis Vini Donato Thunder em cinco

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA