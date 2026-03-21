NBA: Nuggets ganha “reforço” para o resto da temporada

O Denver Nuggets, time que sofreu muito com lesões ao longo da atual temporada da NBA, ganhou um “reforço” para o resto da campanha. De acordo com a equipe, o ala Peyton Watson está liberado e volta às quadras após quase dois meses fora. A franquia do Colorado terá o retorno de Watson contra o Portland Trail Blazers neste domingo (22).
Peyton Watson, de 23 anos, vem em sua melhor campanha da carreira. Afinal, em 49 jogos, ele somou médias de 14.9 pontos, 4.9 rebotes e 1.2 toco. Além disso, acertou 41.7% dos arremessos de três até aqui.
O Nuggets, enquanto isso, tenta voltar a ter uma boa sequência. Isso porque perdeu quatro dos últimos oito jogos e caiu para o quinto lugar no Oeste. E existe uma preocupação com o time, que não vem defendendo bem no período.
Mas com a volta de Watson, Denver terá força total pela primeira vez em meses. Para ter uma ideia, o técnico David Adelman só conseguiu escalar o quinteto titular em apenas 17 jogos. Ou seja, com tantos desfalques, a equipe sofre para vencer partidas.
Em março, por exemplo, o Nuggets só venceu um jogo por mais de sete pontos. Denver tenta subir na tabela, enquanto volta a ter todos os seus jogadores disponíveis.
Desde a parada para o All-Star Game da NBA, o Nuggets venceu só oito dos 16 jogos. Enquanto isso, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers estão em grande fase.
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Com o reforço de Watson, o Nuggets tem a esperança de chegar ao fim da temporada com força para ir bem nos playoffs da NBA. Caso a campanha acabasse agora, o time teria de enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada. No entanto, quer ter o mando de quadra.
Apesar de vencer o Rockets três das quatro vezes que se encontraram em 2025/26, a direção de Denver busca esforços para fazer quatro jogos em seus domínios. De acordo com Adelman, o objetivo é vencer o máximo possível até o fim da campanha para ter uma boa posição contra os seus rivais.
“Não é fácil, pois a NBA é muito difícil. Mas a gente sabe que se nós tivermos mais jogadores prontos, é melhor para o time. O Oeste é complicado, mas temos alguns dos melhores jogadores”, disse o técnico.
Nikola Jokic, três vezes MVP, teve jogos ruins na última semana. Contra o Philadelphia 76ers, por exemplo, fez oito pontos. Apesar de seu time vencer por larga vantagem, o sérvio tinha apenas dois ao fim do primeiro tempo.
Peyton Watson
Em sua melhor temporada na carreira, Watson vinha sendo um dos grandes nomes do time quando Jokic esteve fora. Ele chegou a fazer três jogos de 30 pontos ou mais em janeiro. Naquele mês, teve médias de 21.9 pontos, 5.5 rebotes, 3.0 assistências, 1.5 toco e 1.0 roubo de bola, além de 46.2% de três.
Agente livre ao fim da campanha, é esperado que o ala ganhe muito interesse de toda a NBA. Ele recebe US$4.4 milhões em 2025/26.
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