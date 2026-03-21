NBA: Nuggets ganha “reforço” para o resto da temporada

O Denver Nuggets, time que sofreu muito com lesões ao longo da atual temporada da NBA, ganhou um “reforço” para o resto da campanha. De acordo com a equipe, o ala Peyton Watson está liberado e volta às quadras após quase dois meses fora. A franquia do Colorado terá o retorno de Watson contra o Portland Trail Blazers neste domingo (22).

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Peyton Watson, de 23 anos, vem em sua melhor campanha da carreira. Afinal, em 49 jogos, ele somou médias de 14.9 pontos, 4.9 rebotes e 1.2 toco. Além disso, acertou 41.7% dos arremessos de três até aqui.

O Nuggets, enquanto isso, tenta voltar a ter uma boa sequência. Isso porque perdeu quatro dos últimos oito jogos e caiu para o quinto lugar no Oeste. E existe uma preocupação com o time, que não vem defendendo bem no período.

Mas com a volta de Watson, Denver terá força total pela primeira vez em meses. Para ter uma ideia, o técnico David Adelman só conseguiu escalar o quinteto titular em apenas 17 jogos. Ou seja, com tantos desfalques, a equipe sofre para vencer partidas.

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Em março, por exemplo, o Nuggets só venceu um jogo por mais de sete pontos. Denver tenta subir na tabela, enquanto volta a ter todos os seus jogadores disponíveis.

Desde a parada para o All-Star Game da NBA, o Nuggets venceu só oito dos 16 jogos. Enquanto isso, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers estão em grande fase.

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Com o reforço de Watson, o Nuggets tem a esperança de chegar ao fim da temporada com força para ir bem nos playoffs da NBA. Caso a campanha acabasse agora, o time teria de enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada. No entanto, quer ter o mando de quadra.

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Apesar de vencer o Rockets três das quatro vezes que se encontraram em 2025/26, a direção de Denver busca esforços para fazer quatro jogos em seus domínios. De acordo com Adelman, o objetivo é vencer o máximo possível até o fim da campanha para ter uma boa posição contra os seus rivais.

“Não é fácil, pois a NBA é muito difícil. Mas a gente sabe que se nós tivermos mais jogadores prontos, é melhor para o time. O Oeste é complicado, mas temos alguns dos melhores jogadores”, disse o técnico.

Nikola Jokic, três vezes MVP, teve jogos ruins na última semana. Contra o Philadelphia 76ers, por exemplo, fez oito pontos. Apesar de seu time vencer por larga vantagem, o sérvio tinha apenas dois ao fim do primeiro tempo.

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Peyton Watson

Em sua melhor temporada na carreira, Watson vinha sendo um dos grandes nomes do time quando Jokic esteve fora. Ele chegou a fazer três jogos de 30 pontos ou mais em janeiro. Naquele mês, teve médias de 21.9 pontos, 5.5 rebotes, 3.0 assistências, 1.5 toco e 1.0 roubo de bola, além de 46.2% de três.

Agente livre ao fim da campanha, é esperado que o ala ganhe muito interesse de toda a NBA. Ele recebe US$4.4 milhões em 2025/26.

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