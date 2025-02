NBA: Mark Williams questiona Lakers sobre cancelamento de troca

O Los Angeles Lakers cancelou, junto da NBA, a troca que levaria Mark Williams à equipe. Segundo a franquia, o pivô teria falhado os testes físicos, se mostrando inapto para jogar constantemente pelo Lakers. No entanto, a repercussão dessa ação da equipe está vindo só agora. Isso porque Los Angeles enfrentou o Charlotte Hornets, time de Williams, ontem, e o jogador aproveitou para questionar sobre a situação.

“Eu não acho que tinha reprovado no meu exame físico. Isso nem passou pela minha cabeça”, disse Williams. “Na noite em que fui trocado, joguei muitos minutos. Não achei que isso fosse possível de jeito nenhum. Desde que voltei no começo do ano, joguei partidas com muitos minutos. Sinto que todas as lesões que tive foram bem documentadas, e me recuperei e estive 100% desde então. Então, não sei o que levou a essa decisão. Acho que isso cabe a eles”.

Na atual temporada, o jogador só participou de 23 partidas, menos da metade dos jogos do Hornets. Além disso, desde que entrou na NBA, jogou 85 de 218 partidas, menos de 40%. Por isso, mesmo antes da revogação da troca, já existiam questionamentos sobre a disponibilidade do pivô.

Vale dizer, porém, que quando joga, Williams costuma ir bem. Em 2024/25, possui médias de 15.6 pontos e 9.6 rebotes por jogo. Dessa forma, a esperança do Lakers era que o jovem pivô viesse para trazer atletismo e energia à posição. Isso porque, segundo Sam Amick, do The Athletic, Luka Doncic teria pedido um jogador desse perfil.

Luka jogava com Dereck Lively II e Daniel Gafford no Dallas Mavericks, dois pivôs fortes, rápidos e que são bons no Pick and Roll. Assim, a vinda de Williams seria para emular um estilo de jogo parecido. No entanto, não funcionou.

Para adquirir Mark Williams no decorrer da temporada da NBA, o Lakers estava disposto a abrir mão de Dalton Knecht, Cam Reddish, uma escolha de primeira rodada de 2031 e outra de segunda rodada. Entretanto, como a troca foi cancelada, ambos os jogadores já estão de volta em Los Angeles, assim como Williams em Charlotte.

O Lakers tem 32 vitórias e 20 derrotas na temporada, ocupando a quinta colocação na conferência Oeste. A equipe melhorou bastante nos últimos jogos, vencendo oito entre as últimas dez partidas. Dessa forma, se colocou no páreo na briga por mando de quadra na conferência. Com ou sem Mark Williams, a equipe que conta com LeBron James e Luka Doncic, segue na busca por classificação direta aos playoffs.

Nesta quarta-feira, o Lakers encara justamente o Hornets.

