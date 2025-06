NBA: Knicks tem atualização sobre contratação de técnico

O New York Knicks busca a contratação de um novo técnico da NBA. A equipe acertou a demissão do técnico Tom Thibodeau na terça-feira (3) após a queda nas finais do Leste para o Indiana Pacers. Desse modo, analisa nomes disponíveis no mercado de treinadores para encontrar um novo líder para o elenco com Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e companhia.

Em meio aos rumores, Marc Stein, na plataforma Substack, trouxe atualizações da procura do Knicks na NBA. De acordo com o jornalista, o time de New York analisa um ex-técnico universitário e um assistente. Além disso, monitora treinadores sob contrato na liga.

“Entre os técnicos disponíveis, o veterano ex-técnico de Villanova, Jay Wright, e o assistente Johnnie Bryant, do Cleveland Cavaliers, surgiram como candidatos do Knicks na NBA. Além disso, dois técnicos que não estão disponíveis também despertam interesse. São eles: Jason Kidd, do Dallas Mavericks, e Ime Udoka, do Houston Rockets“, disse Stein.

Publicidade

Wright é um nome que não surpreende. Isso porque ele tem ligação com Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, durante as passagens deles pela Universidade de Villanova. Desse modo, é visto como um nome natural para tentar liderar o Knicks ao título da NBA na próxima temporada.

Leia mais!

No entanto, de acordo com Seth Davis, analista do CBS Sports, é improvável que Wright assuma o cargo do Knicks na NBA. Segundo o companheiro do ex-técnico na emissora, o veterano poderia negociar com o time de New York. Porém, estaria satisfeito com a posição atual como comentarista e não arriscaria a posição para ser treinador na liga dos EUA.

Publicidade

Bryant, por sua vez, é o técnico mais provável para o Knicks tentar a contratação na NBA. Após o Phoenix Suns deixá-lo de lado para contratar Jordan Ott, o assistente do Cavaliers segue como um dos nomes mais promissores do mercado. Desse modo, New York poderia apostar nele para tentar uma promessa no comando de um quinteto talentoso.

Rick Pitino, técnico de St John’s, foi questionado se aceitaria ser treinador do Knicks. Ele rejeitou totalmente a ideia, pois não existiria segurança.

“De jeito nenhum”, disse Pitino. “Se um técnico não vai às finais da NBA no Knicks, sua campanha não teve sucesso. Então, seja quem chegar para ser o novo treinador, tem de levar o time ao próximo nível”.

Publicidade

Pitino foi assistente e técnico do Knicks nos anos 80. Depois, passou pelo Boston Celtics. Mas seu sucesso foi mesmo no basquete universitário, especialmente em Kentucky e Louisville, vencendo um título por cada uma delas.

Por fim, entre os nomes citados por Stein, os técnicos Kidd e Udoka causam surpresa. Isso porque os dois estão empregados na NBA, enquanto o Knicks os monitora. Portanto, é improvável que eles deixem os cargos para que possam assumir a posição no time novaiorquino.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA