NBA: Ideia de troca colocaria Raptors na briga pelo título do Leste

O Toronto Raptors pode tentar uma troca na NBA para virar candidato ao título no Leste. O time do Canadá tem 11 vitórias em 15 jogos e ocupa a segunda posição da Conferência. Por enquanto, o resultado é uma surpresa, mas a equipe pode entrar de vez na briga se conseguir reforçar o elenco até a trade deadline.

Desta forma, diversos rumores de troca têm sido ligados ao Toronto Raptors nos últimos dias. O Fade Away World, aliás, sugeriu um negócio com o New Orleans Pelicans para que a franquia canadense possa se fortalecer. O pacote reforçaria a defesa do time, bem como a rotação nas alas.

Na sugestão de troca, o Raptors receberia Herb Jones e Trey Murphy III. O segundo nome viria para ser titular nas alas, ao lado dos astros Scottie Barnes e Brandon Ingram. Com seu poder ofensivo, ele poderia aumentar a produção ofensiva da equipe, uma vez que tem médias de 19.9 pontos, 6.5 rebotes e 38.1% dos três pontos.

O ala do Pelicans ainda seria um ganho na defesa do Raptors na NBA. Ao lado de Barnes, que é um dos grandes defensores do time, Murphy ajudaria na defesa de perímetro, com média de 1.7 roubo por jogo em 2025/26.

Herb Jones, por sua vez, seria um reforço para a segunda unidade do Raptors na NBA. Embora não tenha a mesma produção ofensiva de Murphy, o ala-armador é um dos melhores defensores de perímetro da liga. Na temporada, por enquanto, ele tem média de 1.4 roubo, enquanto já fez parte da Seleção de Defesa da liga em 2023/24.

A chegada da dupla em troca, desse modo, colocaria o Raptors de vez na briga pelo título do Leste na NBA. Isso porque, o time ganharia um ala com talento nos dois lados da quadra, enquanto colocaria profundidade ao banco de reservas com o reforço de Jones.

O desafio, porém, seria convencer o Pelicans a aceitar a troca na NBA. Neste caso, a proposta do Raptors teria RJ Barrett e duas escolhas de primeira rodada. Neste caso, o ala de Toronto poderia oferecer boa produção ofensiva em New Orleans, com médias de 19.3 pontos e 34.2% do perímetro, enquanto ainda poderia reeditar dupla com Zion Williamson.

O Pelicans, além disso, passa por uma reformulação após a saída do técnico Willie Green. Portanto, conseguir escolhas de Draft em uma troca poderia ajudar o time a adiantar o processo na NBA.

Por fim, confira a sugestão de troca entre Raptors e Pelicans na NBA:

Raptors recebe: Herb Jones e Trey Murphy III

Pelicans recebe: RJ Barrettt, Collin Murray-Boyles, escolhas de primeira rodada em 2027 e 2029 e escolha de segunda rodada em 2030

