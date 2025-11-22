LeBron James pode ficar sem prêmios da NBA

Depois de perder o início da atual temporada, LeBron James tem grande chance de não vencer prêmios da NBA. Com uma junção única de longevidade, físico e habilidade, o astro é um dos atletas mais premiados da história da liga. No entanto, ele pode não ser elegível para a disputa de quaisquer premiações ao fim de 2025/26.
A grande questão é sobre as regras de elegibilidade para as premiações da liga. Todos os atletas precisam atuar pelo menos 65 vezes na temporada. Com o problema no nervo ciático, LeBron James só pode perder mais três jogos até o fim da temporada para não ficar fora da disputa de prêmios individuais da NBA.
O astro retornou às quadras nesta semana, no duelo com o Utah Jazz, na última terça-feira (18). Na ocasião, James produziu um duplo-duplo com 11 pontos e 12 assistências. Com 15 partidas disputadas, o Lakers é o terceiro colocado do Oeste. Assim, a equipe ainda disputará 67 jogos até o fim da campanha. Como resultado, o camisa 23 precisa atuar em, pelo menos, 64 desses duelos.
Apesar de não brigar, por exemplo, para o prêmio de MVP da NBA, o craque é um candidato aos quintetos All-NBA e é presença quase certa no All-Star Game. Ele não fica fora dos quintetos ideias desde seu ano de calouro, em 2003/04. Aliás, também foi a última vez que ele não participou do Jogo das Estrelas.
Enquanto isso, há outro contexto único no caso de LeBron. Afinal, prestes a completar 41 anos, ele está em sua 23ª temporada na carreira. Então, a carga de minutos e de jogos, sobretudo nos back-to-backs (jogos em noites seguidas), tem sido algo crescente na rotina do veterano nos últimos anos.
Na atual campanha não é diferente. Além disso, após tanto tempo fora, as escolhas sobre poupar James em determinados jogos, pesarão para que ele seja elegível ou não para as premiações. O jornalista Dave McMenamin, da ESPN, falou sobre a perspectiva da franquia em relação ao tema.
“Essa é uma situação interessante. James só pode perder mais três partidas e é claro que o Lakers não quer desgastá-lo demais na fase regular. O que ouvi é que eles preferem que ele não atue em jogos em noites consecutivas. Mas aos 41 anos, a decisão e o desejo de LeBron em brigar pelos prêmios também é muito importante para o tipo de abordagem que o time terá”, explicou McMenamin.
Portanto, com algumas sequências de back-to-backs por fazer até o fim da temporada, as decisões de James e do Lakers serão decisivas para que o astro seja elegível para as premiações.
