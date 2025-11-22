Grizzlies vai disponibilizar Ja Morant para troca

De acordo com Tim Bontemps, da ESPN, o Memphis Grizzlies vai disponibilizar o astro Ja Morant para troca. Segundo o jornalista, a equipe vai explorar o mercado em busca de uma negociação pelo armador de 26 anos. Desse modo, o fim da parceria de sete campanhas estaria próximo.

Continua após a publicidade

Desde que chegou à NBA, Morant não evoluiu como arremessador, o que frustra a direção do Grizzlies. Neste começo de campanha, o armador acertou apenas 17% das bolas de três. Além disso, converteu apenas 36% dos arremessos. Ambos os aproveitamentos são os piores da carreira do atleta. A expectativa, segundo Bontemps, é que a franquia não consiga um bom retorno na troca do astro.

“Morant não melhorou como arremessador. Assim é fácil entender por que ele não é o mesmo jogador que sacudiu a NBA. Há poucos anos, ele parecia estar levando Memphis a uma trajetória rumo ao título. Mas segundo fontes, o Grizzlies vai explorar o mercado de troca por Ja Morant. Mas assim como Anthony Davis (Dallas Mavericks), elas acreditam que será difícil conseguir um bom retorno por ele. Enfim, o olheiro de um time do Oeste me revelou que acha que Morant será trocado”, relatou Bontemps.

Continua após a publicidade

No momento, Morant desfalca o Grizzlies por causa de uma distensão na panturrilha direita. O atleta será reavaliado em duas semanas, ou seja, só volta a jogar em dezembro. O detalhe é que os outros dois armadores da equipe – Scotty Pippen Jr e Ty Jerome – também estão fora por lesão. Assim, o Grizzlies ocupa o 11º lugar no Oeste, com apenas cinco vitórias em 16 jogos.

Leia mais!

Assim como o Grizzlies, Morant vive uma péssima fase na NBA. Afinal, o armador faz alguns dos piores números da carreira. Sua média de pontos (17,9), por exemplo, é a mais baixa desde a sua temporada de calouro. Mas as taxas de rebotes (3,5) e turnovers (3,8) são as menores em sete anos de liga. Sem contar as já citadas taxas de acerto nos arremessos.

Continua após a publicidade

Além da queda técnica, Morant se envolveu em uma polêmica interna. Desta vez com Tuomas Iisalo. No início do mês, ele foi multado e suspenso por um jogo após reclamar do técnico, em conversa com a imprensa.

Segundo Shams Charania, também da ESPN, o treinador do Grizzlies criticou Morant no vestiário, depois de um revés para o Los Angeles Lakers. O finlandês cobrou o jogador pela falta de liderança e esforço. Já o astro teria respondido de maneira imprópria e soberba, enquanto os colegas de elenco viam a cena.

Continua após a publicidade

Por isso, a troca de Ja Morant parece questão de tempo no Grizzlies. Em declínio técnico e físico, o armador se envolveu em polêmicas extra-quadra nos últimos anos. Em uma delas, ele foi suspenso pela NBA (25 jogos de gancho) por exibir uma arma de fogo em uma live dentro de uma casa noturna.

De acordo com Kurt Helin, do portal Basketball Talk, o time de Memphis quer um astro que “venda ingressos”, jovens talentos e escolhas de Draft para abrir mão do camisa 12. Por fim, vale lembrar que Morant tem contrato com o Grizzlies até 2028. São US$126,5 milhões em salários pelas próximas três campanhas, sendo US$39,4 milhões em 2025/26.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA