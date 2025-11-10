NBA: Grizzlies teria preço definido de troca por Ja Morant

A direção do Memphis Grizzlies parece estar pronta para começar os trabalhos. Não na temporada em si, mas como vai abordar a troca de Ja Morant no mercado da NBA. De acordo com Kurt Helin, do Basketball Talk, o time do Tennessee quer um astro que “venda ingressos”, jovens talentos e escolhas de Draft.

Ja Morant tem um início de campanha ruim com o Grizzlies. Enquanto o armador faz números muito abaixo do esperado, a equipe soma quatro vitórias em 11 jogos e é a décima na classificação do Oeste.

Durante o jogo contra o Los Angeles Lakers, há pouco mais de uma semana, Morant foi muito mal e havia a dúvida se ele ainda era um jogador de nível All-Star na NBA. Então, após a partida, ele revelou que o técnico Tuomas Iisalo não queria que ele estivesse em quadra.

“De acordo com eles (técnico e comissão), o mais certo é que eu não deveria jogar, para ser sincero”, disse Ja Morant. “Da forma mais direta, essa foi a mensagem. Então, tudo bem”.

Como resultado, a direção do Grizzlies optou por suspender o jogador por uma partida. Ja Morant perdeu cerca de US$272 mil, enquanto outros times da NBA começaram a ficar de olho em um possível pedido de troca. Por enquanto, não aconteceu.

Enquanto Ja Morant falou em público sobre seus problemas com o time, o técnico optou por deixar os rumores de lado e garantiu que o resto do elenco tinha compromisso com a franquia. O armador ficaria fora de uma partida, mas voltaria no jogo seguinte.

“A direção da franquia tomou uma decisão que está de acordo com os nossos padrões”, disse Iisalo, pouco antes do jogo contra o Toronto Raptors.

Desde que voltou, no entanto, Morant não vem fazendo bons jogos, o que aumentou o volume de rumores de troca. Contra o Oklahoma City Thunder, nesse domingo (9), ele fez 11 pontos e acertou só três dos 18 arremessos. O Grizzlies perdeu a sétima partida em 2025/26, embora tenha liderado por 19.

Agora, uma troca envolvendo Ja Morant pode, de fato, acontecer em breve. O Minnesota Timberwolves, por exemplo, conversou com a direção do Grizzlies sobre um possível negócio. De acordo com o jornalista Jon Krawczynski, do The Athletic, o contato aconteceu depois do jogo contra o Lakers.

Troca de Ja Morant vira objetivo para times

É fato que Ja Morant está em uma situação ruim no Grizzlies, mas o time não vai abrir mão dele por qualquer proposta. Vale lembrar que o time trocou Desmond Bane, então terceiro melhor jogador da equipe, com o Orlando Magic por quatro escolhas de Draft, além de um swap (direito de inverter picks).

Segundo Ira Winderman, que cobre o Miami Heat na NBA, Ja Morant pode ser alvo do time da Flórida. Aliás, o Heat é só mais um dos que podem se interessar pelos talentos do armador.

Isso porque crescem os rumores de que a troca de Morant pode acontecer após o dia 15 de janeiro, quando vai abrir um leque maior de opções. De acordo com as regras da NBA, vários jogadores que assinaram na offseason estarão liberados depois da data.

Até aqui, Morant faz médias de 19.2 pontos, 7.9 assistências e acertou 14.8% nos arremessos de três.

