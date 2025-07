NBA: Giannis Antetokounmpo está na mira do Clippers

De acordo com os jornalistas Bill Simmons e Zach Lowe, especializados na cobertura da NBA, o astro Giannis Antetokounmpo está na mira do Los Angeles Clippers. Segundo a dupla, o grego seria o sonho de consumo dos angelinos, mas para a agência livre de 2027. Afinal, a equipe quer competir no curto prazo. Além disso, Giannis não pensa em deixar o Milwaukee Bucks por agora.

Para Simmons, o Clippers vai tentar ser campeão com a dupla James Harden e Kawhi Leonard. No entanto, a janela de título é curta, já que ambos têm vínculos somente até o final da próxima temporada. Desse modo, Antetokounmpo seria o alvo do time na offseason de 2027.

“Acho que Giannis é o objetivo final do Clippers, em 2027. Curto prazo? Eles estão tentando vencer com o atual núcleo de Kawhi e Harden. Longo prazo? Antetokounmpo. É assim que a franquia está pensando”, afirmou o jornalista, durante o episódio mais recente do Bill Simmons Podcast.

Lowe, por sua vez, destacou o modus operandi de Lawrence Frank. presidente da franquia de Los Angeles. Além disso, falou da possibilidade de Giannis Antetokounmpo no Clippers daqui a duas offseasons da NBA. Em 2027, por sinal, o grego tem a opção de testar o mercado. Ou seja, poderá se tornar agente livre.

“De fato, Lawrence Frank não faz nada sem motivo. O Clippers, aliás, não opera de forma sutil. Não que Antetokounmpo tenha pedido uma troca ao Bucks ou saia na offseason de 2027, até porque a tem a opção de jogador, mas o Clippers certamente deve estar de olho na situação”, disse Lowe.

Para a próxima temporada da NBA, o Clippers montou um elenco com vários veteranos. Na agência livre, por exemplo, o time assinou com Chris Paul, Bradley Beal e Brook Lopez. Além disso, adquiriu John Collins em uma troca tripla com Miami Heat e Utah Jazz. A equipe também renovou com Harden e o francês Nicolas Batum.

O detalhe é que oito dos 14 jogadores sob contrato com o time de Los Angeles estão acima dos 30 anos. Em contrapartida, apenas dois atletas têm 22 anos ou menos. Desse modo, o Clippers terá a maior média da idade (30,5 anos) da NBA em 2025/26.

Por fim, na aguardada offseason de 2027, o time terá apenas Ivica Zubac com contrato garantido. Portanto, o plano do Clippers é ter bastante espaço na folha salarial para trazer pelo menos um astro da NBA, como Giannis Antetokounmpo.

Elenco do Clippers para a próxima temporada da NBA

Armadores: James Harden (35), Chris Paul (40), Kris Dunn (31)

Alas: Kawhi Leonard (34), Bradley Beal (32), Bogdan Bogdanovic (32), Derrick Jones (28), Nicolas Batum (36), Cam Christie (20), Kobe Brown (25)

Pivôs: Ivica Zubac (28), John Collins (27), Brook Lopez (37), Yanic Konan Niederhauser (22)

