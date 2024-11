NBA espera ter torneio de três pontos com Caitlin Clark e Stephen Curry

A NBA pode promover o encontro entre Caitlin Clark e Stephen Curry. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a ideia é repetir o duelo do torneio de três pontos da temporada passada. Na ocasião, o camisa 30 enfrentou Sabrina Ionescu. Porém, além da campeã da WNBA, a fenômeno do Indiana Fever e outros nomes da NBA podem participar da competição.

Além de Stephen Curry, Ionescu e Caitlin Clark, outro que pode participar é Klay Thompson. Os quatro são reconhecidos como arremessadores históricos em suas respectivas ligas. Desse modo, forçar um duelo pode juntar as bases de fãs de NBA e WNBA. Além disso, seria uma estratégia para ampliar o sucesso da edição passada.

No All-Star Game de 2024, Curry e Ionescu estrearam o formato inédito. Reconhecido como o melhor arremessador de três pontos de todos os tempos, o camisa 30 venceu por 29 a 26. O resultado, aliás, mostrou que a craque do New York Liberty não estava distante do ídolo em nível técnico.

O encontro foi aclamado como o grande acerto da NBA. Diferente do jogo principal e do torneio de enterradas. Afinal, fãs e jogadores repercutiram o encontro dos craques. Além disso, a iniciativa passou a mensagem de que qualquer um pode jogar basquete. Não é mais necessário ter um físico acima da média. Essa foi a mensagem que Ionescu passou após o a competição.

“Então, não importa se você é menina ou menino, mulher ou homem. Ou se você pode jogar basquete bem e se você pode arremessar. Apenas tente. É a maior mensagem que posso passar estando aqui hoje ao lado de um nome como Stephen Curry. Então, a sensação é de felicidade”, ressaltou Ionescu.

A escolha da NBA por Ionescu passou por seu talento como arremessadora do perímetro. Entretanto, a provável participante da próxima edição, Caitlin Clark, demonstra ainda mais talento à distância. Na última temporada da liga feminina, a craque do Fever conseguiu 122 bolas de três pontos, sendo a maior marca em 2023/24.

Portanto, além do crossover, a participação seria um tira-teima entre Clark e Ionescu. Na mesma temporada, a campeã pelo Liberty terminou com 107 cestas de longa distância.

O All-Star Game 2025 da NBA está programado para os dias 14 e 16 de fevereiro, no Chase Center. Além do provável torneio de três pontos, a edição do Jogo das Estrelas ainda promete uma mudança, após a partida decepcionante em 2024.

