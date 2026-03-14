NBA: Em queda na classificação, Warriors perde quatro jogadores

Em queda na classificação para na NBA, o Golden State Warriors perdeu quatro jogadores por lesões na noite dessa sexta-feira (14). O time que foi derrotado em mais um jogo, dessa vez perdeu para o Minnesota Timberwolves por 127 a 117. Já são seis derrotas nas últimas sete partidas.

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Os problemas do Warriors começaram logo antes da bola subir. Afinal, Draymond Green foi vetado pela equipe médica 30 minutos antes do início do confronto por conta de dores na região lombar. Depois, Al Horford deixou a quadra após cinco minutos com um desconforto na panturrilha direita.

O ala-armador Seth Curry, que havia voltado ao time nos últimos jogos após ficar três meses de fora, foi para o vestiário no segundo quarto com dores na virilha. Por fim, o pivô Quinten Post, em sem segundo ano na NBA, sofreu torceu o tornozelo.

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O técnico Steve Kerr admitiu que seu grupo passa por uma fase difícil, no entanto, para ele, seu grupo não está com mais problemas do que qualquer outro time na liga: “Estamos passando por um momento difícil. Mas estamos desfalcados como qualquer outra equipe que eu me lembre”.

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O problema nas costas de Green não parece ser grave. Afinal, ele foi visto após o jogo contra o Timberwolves e parecia estar se movimentando bem. Por outro lado, Kerr disse que Horford sofreu uma distensão e indicou que ele espera que seu pivô fique de fora por um tempo. Além disso, não houve notícias oficiais sobre as lesões de Curry e Post.

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Vale lembrar que o Warriors está sem seus dois melhores jogadores há mais de um mês, o que reflete de forma direta na classificação da NBA. Jimmy Butler sofreu uma grave lesão no joelho direito no início do ano e está fora de 2025/26. Já Stephen Curry está fora das quadras desde 30 de janeiro também por causa de um problema no joelho.

Com o duelo dessa sexta-feira, já são 16 jogos sem o seu astro e até aqui, o time de São Fracisco soma um recorte de só cinco vitórias em 16 partidas. No momento, o Warriors tem uma campanha de 32 triunfos em 66 jogos, agora dois atrás do Los Angeles Clippers na disputa pela oitava vaga no Oeste. Ao longo da semana, os times trocaram de posição na tabela.

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