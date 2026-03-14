Anthony Edwards domina e Timberwolves vence Warriors

O Minnesota Timberwolves bateu o Golden State Warriors em atuação estelar de Anthony Edwards nessa sexta-feira (13) por 127 a 117. O craque dominou o jogo em San Francisco com 42 pontos, interrompendo uma sequência de derrotas de um dos favoritos no Oeste. Apesar de alguns retornos de lesão e uma reação final, a equipe da casa não conseguiu concluir e perdeu mais uma.
Anthony Edwards anotou sua maior pontuação desde o meio de janeiro, quando fez 55 pontos contra o San Antonio Spurs. Ainda assim, foi a terceira partida de pelo menos 40 pontos para o astro no período. Mas sua consistência ofensiva segue fantástica. Nos últimos dez jogos, ele tem médias de 30.3 pontos, 4.4 rebotes e 49.5% nas bolas de três.
Foi uma vitória fundamental para o Minnesota Timberwolves. Afinal, a equipe vivia um princício de crise, com três derrotas seguidas. Aliás, as quedas somadas foram por uma média de 22 pontos. O triunfo retoma o caminho de vitórias da equipe, que agora soma 41 vitórias em 67 jogos na temporada. A franquia ocupa a sexta posição do Oeste. O próximo compromisso é no domingo (15) contra o Oklahoma City Thunder.
Por outro lado, o Golden State Warriors segue sem conseguir vencer jogos, mesmo que seguindo competitivo. Afinal, essa foi a quarta derrota seguida e a sexta nos últimos sete jogos. Assim, o time segue caindo na tabela, ficando na nona posição com 32 vitórias em 66 partidas. Ou seja, com campanha negativa. O próximo duelo da equipe também no domingo, será contra o New York Knicks.
Escalações
Minnesota não tinha baixas para o duelo. Mesmo com a má fase recente, a equipe manteve seu quinteto titular habitual. Então, Chris Finch escalou Timberwolves x Warriors: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Por outro lado, Golden State segue com baixas importantes. Isso porque Stephen Curry, Draymond Green e Moses Moody seguem fora por lesão. Vale lembrar obviamente que Jimmy Butler também está fora de 2025/26. Assim, Steve Kerr escalou o quinteto titular com: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gui Santos, Kristaps Porzingis e Al Horford.
Destaques
Ninguém brilhou mais do que Anthony Edwards em Timberwolves contra Warriors. O ala-armador anotou 42 pontos em 37 minutos na quadra. Além disso, pegou oito rebotes e distribuiu cinco assistências. O time da casa simplesmente não teve resposta para o astro, que marcou pelo menos nove pontos em cada um dos quartos da partida.
A gravidade do astro também gerou muitas vantagens para a equipe ofensivamente. O volume não foi tão alto no perímetro, mas o aproveitamento foi de mais de 40%. Além disso, a equipe também venceu o rival nos pontos no garrafão.
Além dos titulares, um destaque para Minnesota nessa noite foi a atuação do banco de reservas. Nomes como por exemplo, Ayo Dosunmu, Naz Reid e Bones Hyland. O trio somou 35 pontos com ótima eficiência nos arremessos. Rudy Gobert e Jaden McDaniels também foram destaques.
Brandin Podziemski foi o cestinha de Golden State e teve um duplo-duplo de 25 pontos. O ala-armador comandou a reação no segundo tempo, anotando 17 de seus pontos após o intervalo. Foi uma das noites de grande eficiência dele, convertendo cinco bolas triplas e não cometendo turnovers.
Kristaps Porzingis também registrou sua maior pontuação na franquia, anotando 20 pontos em 22 minutos. Porém, o pivô segue em sua limitação de minutos e atuou pouquíssimo no último quarto. Ainda assim, sobretudo ofensivamente, sua presença foi sentida na produção coletiva e nos melhores arremessos criados.
Gui Santos também embalou no último quarto, marcando 13 de seus 17 pontos nos 12 minutos finais. Além disso, distribuiu oito assistências, que geraram 21 pontos. O brasileiro foi o terceiro cestinha da equipe no confronto. Mas não bastou para a vitória do Warriors sobre o Timberwolves de Anthony Edwards.
(41-26) Minnesota Timberwolves 127 x 117 Golden State Warriors (32-34)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|42
|8
|5
|1
|1
|Rudy Gobert
|18
|9
|2
|1
|1
|Jaden McDaniels
|15
|1
|2
|1
|1
|Ayo Dosunmu
|12
|8
|7
|0
|0
|Naz Reid
|12
|3
|4
|1
|1
Três pontos: 12/30 (40%) / Edwards: 4/9
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandin Podziemski
|25
|10
|2
|0
|0
|Kristaps Porzingis
|20
|4
|2
|2
|1
|Gui Santos
|17
|3
|8
|1
|0
|De’Anthony Melton
|12
|2
|3
|1
|0
|Gary Payton II
|12
|3
|2
|1
|0
Três pontos: 15/48 (31.3%) / Podziemski: 5/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Warriors de Gui Santos, outras sete partidas aconteceram nessa sexta. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.
(23-43) Memphis Grizzlies 110 x 126 Detroit Pistons (48-18)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Javon Small
|23
|3
|3
|2
|0
|Ty Jerome
|21
|1
|3
|0
|0
|Cam Spencer
|19
|2
|5
|1
|0
|Olivier Maxence-Prosper
|17
|1
|1
|1
|0
|Taylor Hendricks
|7
|5
|0
|2
|2
Três pontos: 15/41 (36.6%) / Small: 4/6
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|30
|13
|0
|1
|2
|Cade Cunningham
|17
|8
|15
|3
|0
|Marcus Sasser
|16
|3
|2
|1
|0
|Duncan Robinson
|14
|6
|4
|0
|0
|Ron Holland II
|12
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Sasser: 4/8
(43-25) New York Knicks 101 x 92 Indiana Pacers (15-52)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|29
|5
|9
|1
|0
|O.G Anunoby
|25
|8
|5
|0
|0
|Mitchell Robinson
|12
|22
|0
|2
|2
|Mikal Bridges
|11
|4
|0
|0
|0
|Landry Shamet
|9
|5
|0
|0
|0
Três pontos: 8/28 (28.6%) / Anunoby: 2/4
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarace Walker
|18
|9
|3
|1
|0
|Aaron Nesmith
|12
|2
|2
|1
|0
|Ivica Zubac
|11
|8
|1
|1
|1
|T.J McConnell
|10
|3
|6
|0
|0
|Andrew Nembhard
|8
|5
|7
|2
|0
Três pontos: 10/38 (26.3%) / Walker: 3/9
(39-28) Phoenix Suns 115 x 122 Toronto Raptors (37-29)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Green
|34
|5
|4
|1
|0
|Devin Booker
|31
|3
|0
|0
|1
|Grayson Allen
|15
|2
|6
|1
|0
|Rasheer Fleming
|9
|3
|0
|1
|3
|Royce O’Neale
|6
|6
|4
|1
|1
Três pontos: 18/42 (42.9%) / Fleming: 3/3
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|36
|7
|3
|1
|0
|RJ Barrett
|22
|6
|5
|2
|1
|Immanuel Quickley
|17
|4
|1
|0
|0
|Scottie Barnes
|14
|6
|4
|1
|2
|Ja’Kobe Walter
|12
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 14/27 (51.9%) / Ingram: 5/6
(41-26) Cleveland Cavaliers 138 x 105 Dallas Mavericks (22-45)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|29
|7
|2
|1
|0
|Donovan Mitchell
|24
|2
|8
|2
|0
|James Harden
|17
|7
|7
|1
|0
|Keon Ellis
|13
|3
|1
|1
|2
|Thomas Bryant
|11
|4
|0
|2
|2
Três pontos: 18/38 (47.4%) / Ellis: 3/5
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|25
|4
|5
|0
|0
|Naji Marshall
|17
|7
|3
|1
|0
|Brandon Williams
|12
|3
|3
|0
|1
|Max Christie
|12
|0
|0
|0
|0
|Dwight Powell
|11
|11
|2
|2
|0
Três pontos: 9/33 (27.3%) / Williams: 2/3
(22-46) New Orleans Pelicans 105 x 107 Houston Rockets (41-25)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dejounte Murray
|35
|7
|4
|1
|0
|Zion Williamson
|21
|5
|1
|0
|2
|Trey Murphy III
|14
|6
|7
|0
|0
|Herb Jones
|8
|9
|3
|3
|0
|Karlo Matkovic
|8
|4
|2
|0
|2
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Murray: 4/5
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|32
|6
|5
|1
|1
|Amen Thompson
|23
|12
|8
|1
|0
|Reed Sheppard
|18
|5
|3
|1
|1
|Jabari Smith Jr.
|16
|5
|3
|1
|1
|Clint Capela
|9
|5
|2
|1
|4
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Sheppard: 5/11
(20-47) Utah Jazz 114 x 124 Portland Trail Blazers (32-35)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brice Sensabaugh
|31
|3
|1
|2
|1
|Cody Williams
|19
|7
|3
|1
|0
|Isaiah Collier
|17
|3
|9
|2
|0
|Kyle Filipowski
|11
|6
|5
|3
|0
|Elijah Harkless
|10
|4
|2
|2
|0
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Sensabaugh: 6/8
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jrue Holiday
|25
|5
|7
|1
|1
|Scoot Henderson
|25
|5
|3
|0
|1
|Donovan Clingan
|21
|15
|3
|2
|7
|Deni Avdija
|17
|6
|8
|2
|1
|Sidy Cissoko
|14
|4
|1
|1
|1
Três pontos: 17/46 (37%) / Henderson: 5/7
(27-39) Chicago Bulls 108 x 119 Los Angeles Clippers (34-32)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Jones
|21
|1
|2
|0
|0
|Josh Giddey
|20
|11
|10
|2
|1
|Matas Buzelis
|18
|11
|2
|0
|0
|Leonard Miller
|14
|8
|3
|2
|0
|Rob Dillingham
|12
|4
|4
|1
|0
Três pontos: 12/41 (29.3%) / Giddey: 4/11
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|28
|4
|3
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|26
|6
|2
|1
|0
|Jordan Miller
|14
|3
|3
|1
|1
|Brook Lopez
|11
|7
|2
|0
|5
|Kobe Sanders
|11
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Sanders: 3/7
