Anthony Edwards domina e Timberwolves vence Warriors

Rodada dessa sexta ainda contou com mais sete partidas

O Minnesota Timberwolves bateu o Golden State Warriors em atuação estelar de Anthony Edwards nessa sexta-feira (13) por 127 a 117. O craque dominou o jogo em San Francisco com 42 pontos, interrompendo uma sequência de derrotas de um dos favoritos no Oeste. Apesar de alguns retornos de lesão e uma reação final, a equipe da casa não conseguiu concluir e perdeu mais uma.

Anthony Edwards anotou sua maior pontuação desde o meio de janeiro, quando fez 55 pontos contra o San Antonio Spurs. Ainda assim, foi a terceira partida de pelo menos 40 pontos para o astro no período. Mas sua consistência ofensiva segue fantástica. Nos últimos dez jogos, ele tem médias de 30.3 pontos, 4.4 rebotes e 49.5% nas bolas de três.

Foi uma vitória fundamental para o Minnesota Timberwolves. Afinal, a equipe vivia um princício de crise, com três derrotas seguidas. Aliás, as quedas somadas foram por uma média de 22 pontos. O triunfo retoma o caminho de vitórias da equipe, que agora soma 41 vitórias em 67 jogos na temporada. A franquia ocupa a sexta posição do Oeste. O próximo compromisso é no domingo (15) contra o Oklahoma City Thunder.

Por outro lado, o Golden State Warriors segue sem conseguir vencer jogos, mesmo que seguindo competitivo. Afinal, essa foi a quarta derrota seguida e a sexta nos últimos sete jogos. Assim, o time segue caindo na tabela, ficando na nona posição com 32 vitórias em 66 partidas. Ou seja, com campanha negativa. O próximo duelo da equipe também no domingo, será contra o New York Knicks.

Escalações

Minnesota não tinha baixas para o duelo. Mesmo com a má fase recente, a equipe manteve seu quinteto titular habitual. Então, Chris Finch escalou Timberwolves x Warriors: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Por outro lado, Golden State segue com baixas importantes. Isso porque Stephen Curry, Draymond Green e Moses Moody seguem fora por lesão. Vale lembrar obviamente que Jimmy Butler também está fora de 2025/26. Assim, Steve Kerr escalou o quinteto titular com: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gui Santos, Kristaps Porzingis e Al Horford.

Destaques

Ninguém brilhou mais do que Anthony Edwards em Timberwolves contra Warriors. O ala-armador anotou 42 pontos em 37 minutos na quadra. Além disso, pegou oito rebotes e distribuiu cinco assistências. O time da casa simplesmente não teve resposta para o astro, que marcou pelo menos nove pontos em cada um dos quartos da partida.

A gravidade do astro também gerou muitas vantagens para a equipe ofensivamente. O volume não foi tão alto no perímetro, mas o aproveitamento foi de mais de 40%. Além disso, a equipe também venceu o rival nos pontos no garrafão.

Além dos titulares, um destaque para Minnesota nessa noite foi a atuação do banco de reservas. Nomes como por exemplo, Ayo Dosunmu, Naz Reid e Bones Hyland. O trio somou 35 pontos com ótima eficiência nos arremessos. Rudy Gobert e Jaden McDaniels também foram destaques.

Brandin Podziemski foi o cestinha de Golden State e teve um duplo-duplo de 25 pontos. O ala-armador comandou a reação no segundo tempo, anotando 17 de seus pontos após o intervalo. Foi uma das noites de grande eficiência dele, convertendo cinco bolas triplas e não cometendo turnovers.

Kristaps Porzingis também registrou sua maior pontuação na franquia, anotando 20 pontos em 22 minutos. Porém, o pivô segue em sua limitação de minutos e atuou pouquíssimo no último quarto. Ainda assim, sobretudo ofensivamente, sua presença foi sentida na produção coletiva e nos melhores arremessos criados.

Gui Santos também embalou no último quarto, marcando 13 de seus 17 pontos nos 12 minutos finais. Além disso, distribuiu oito assistências, que geraram 21 pontos. O brasileiro foi o terceiro cestinha da equipe no confronto. Mas não bastou para a vitória do Warriors sobre o Timberwolves de Anthony Edwards.

(41-26) Minnesota Timberwolves 127 x 117 Golden State Warriors (32-34)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 42 8 5 1 1
Rudy Gobert  18 9 2 1 1
Jaden McDaniels 15 1 2 1 1
Ayo Dosunmu 12 8 7 0 0
Naz Reid 12 3 4 1 1

Três pontos: 12/30 (40%) / Edwards: 4/9

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandin Podziemski 25 10 2 0 0
Kristaps Porzingis 20 4 2 2 1
Gui Santos 17 3 8 1 0
De’Anthony Melton 12 2 3 1 0
Gary Payton II 12 3 2 1 0

Três pontos: 15/48 (31.3%) / Podziemski: 5/10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Warriors de Gui Santos, outras sete partidas aconteceram nessa sexta. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.

(23-43) Memphis Grizzlies 110 x 126 Detroit Pistons (48-18)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Javon Small 23 3 3 2 0
Ty Jerome 21 1 3 0 0
Cam Spencer 19 2 5 1 0
Olivier Maxence-Prosper 17 1 1 1 0
Taylor Hendricks 7 5 0 2 2

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Small: 4/6

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 30 13 0 1 2
Cade Cunningham 17 8 15 3 0
Marcus Sasser 16 3 2 1 0
Duncan Robinson 14 6 4 0 0
Ron Holland II 12 4 1 0 0

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Sasser: 4/8

(43-25) New York Knicks 101 x 92 Indiana Pacers (15-52)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 29 5 9 1 0
O.G Anunoby 25 8 5 0 0
Mitchell Robinson 12 22 0 2 2
Mikal Bridges 11 4 0 0 0
Landry Shamet 9 5 0 0 0

Três pontos: 8/28 (28.6%) / Anunoby: 2/4

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jarace Walker 18 9 3 1 0
Aaron Nesmith 12 2 2 1 0
Ivica Zubac 11 8 1 1 1
T.J McConnell 10 3 6 0 0
Andrew Nembhard 8 5 7 2 0

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Walker: 3/9

(39-28) Phoenix Suns 115 x 122 Toronto Raptors (37-29)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Green 34 5 4 1 0
Devin Booker 31 3 0 0 1
Grayson Allen 15 2 6 1 0
Rasheer Fleming 9 3 0 1 3
Royce O’Neale 6 6 4 1 1

Três pontos: 18/42 (42.9%) / Fleming: 3/3

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 36 7 3 1 0
RJ Barrett 22 6 5 2 1
Immanuel Quickley 17 4 1 0 0
Scottie Barnes 14 6 4 1 2
Ja’Kobe Walter 12 4 1 1 0

Três pontos: 14/27 (51.9%) / Ingram: 5/6

(41-26) Cleveland Cavaliers 138 x 105 Dallas Mavericks (22-45)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Evan Mobley 29 7 2 1 0
Donovan Mitchell 24 2 8 2 0
James Harden 17 7 7 1 0
Keon Ellis 13 3 1 1 2
Thomas Bryant 11 4 0 2 2

Três pontos: 18/38 (47.4%) / Ellis: 3/5

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 25 4 5 0 0
Naji Marshall 17 7 3 1 0
Brandon Williams 12 3 3 0 1
Max Christie 12 0 0 0 0
Dwight Powell 11 11 2 2 0

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Williams: 2/3

(22-46) New Orleans Pelicans 105 x 107 Houston Rockets (41-25)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dejounte Murray 35 7 4 1 0
Zion Williamson 21 5 1 0 2
Trey Murphy III 14 6 7 0 0
Herb Jones 8 9 3 3 0
Karlo Matkovic 8 4 2 0 2

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Murray: 4/5

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 32 6 5 1 1
Amen Thompson 23 12 8 1 0
Reed Sheppard 18 5 3 1 1
Jabari Smith Jr. 16 5 3 1 1
Clint Capela 9 5 2 1 4

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Sheppard: 5/11

(20-47) Utah Jazz 114 x 124 Portland Trail Blazers (32-35)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brice Sensabaugh 31 3 1 2 1
Cody Williams 19 7 3 1 0
Isaiah Collier 17 3 9 2 0
Kyle Filipowski 11 6 5 3 0
Elijah Harkless 10 4 2 2 0

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Sensabaugh: 6/8

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jrue Holiday 25 5 7 1 1
Scoot Henderson 25 5 3 0 1
Donovan Clingan 21 15 3 2 7
Deni Avdija 17 6 8 2 1
Sidy Cissoko 14 4 1 1 1

Três pontos: 17/46 (37%) / Henderson: 5/7

(27-39) Chicago Bulls 108 x 119 Los Angeles Clippers (34-32)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tre Jones 21 1 2 0 0
Josh Giddey 20 11 10 2 1
Matas Buzelis 18 11 2 0 0
Leonard Miller 14 8 3 2 0
Rob Dillingham 12 4 4 1 0

Três pontos: 12/41 (29.3%) / Giddey: 4/11

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 28 4 3 1 0
Bennedict Mathurin 26 6 2 1 0
Jordan Miller 14 3 3 1 1
Brook Lopez 11 7 2 0 5
Kobe Sanders 11 6 3 1 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Sanders: 3/7

