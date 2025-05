NBA divulga times de novatos da temporada 2024/25

A NBA divulgou, nesta terça-feira (20), os dois times ideais de novatos da temporada 2024/25. A escolha foi feita por 100 jornalistas e profissionais de mídia dos Estados Unidos e Canadá.

Além disso, os votantes indicaram cinco jogadores para o ‘Primeiro Time’ e outros cinco para o ‘Segundo Time’, independente de suas posições. Assim, dois pontos foram atribuídos a cada voto de ‘Primeiro Time’ e um para ‘Segundo Time’.

Como esperado, o primeiro time é liderado pelo armador Stephon Castle, do San Antonio Spurs. Afinal, o novato do ano não poderia ficar de fora do quinteto ideal da temporada. Castle, aliás, foi eleito por unanimidade. Em 2024/25, ele obteve médias de 14,7 pontos, 4,1 assistências e 3,7 rebotes, em 81 jogos.

Além dele, os outros finalistas do prêmio de melhor calouro – Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) e Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) – integram o primeiro time. Por fim, Zach Edey (Memphis Grizzlies) e Alex Sarr (Washington Wizards) fecham o quinteto ideal da temporada.

Kel’el Ware (Miami Heat), por sua vez, obteve boa pontuação, mas não conseguiu entrar no primeiro time. Dessa forma, o pivô “sobrou” no segundo quinteto ideal. Além disso, Yves Missi (New Orleans Pelicans), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers) e Bub Carrington (Washington Wizards) fecham o segundo time de novatos.

Desse modo, o Grizzlies foi a única equipe com dois atletas no primeiro quinteto. O Wizards, por sua vez, emplacou dois novatos, mas cada um em um dos times ideais.

Times de novatos da temporada 2024/25 da NBA

Primeiro Time

Stephon Castle (San Antonio Spurs): 200 pontos – pick 4 do Draft 2024

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks): 199 pontos – primeira escolha do Draft 2024

Jaylen Wells (Memphis Grizzlies): 195 pontos – pick 39 do Draft 2024

Zach Edey (Memphis Grizzlies): 173 pontos – pick 9 do Draft 2024

Alex Sarr (Washington Wizards): 150 pontos – segunda escolha do Draft 2024

Segundo Time

Kel’el Ware (Miami Heat): 138 pontos – pick 15 do Draft 2024

Matas Buzelis (Chicago Bulls): 97 pontos – pick 11 do Draft 2024

Yves Missi (New Orleans Pelicans): 90 pontos – pick 21 do Draft 2024

Donovan Clingan (Portland Trail Blazers): 73 pontos – pick 7 do Draft 2024

Bub Carrington (Washington Wizards): 53 pontos – pick 14 do Draft 2024

Outros novatos que receberam votos

Isaiah Collier (Utah Jazz): 52 pontos

Kyle Filipowski (Utah Jazz): 19 pontos

Dalton Knecht (Los Angeles Lakers) e Ron Holland (Detroit Pistons): 17 pontos cada

Ryan Dunn (Phoenix Suns): 9 pontos

Jared McCain (Philadelphia 76ers): 7 pontos

Quinten Post (Golden State Warriors): 4 pontos

Jamal Shead (Toronto Raptors): 2 pontos

Tristan da Silva (Orlando Magic), Rob Dillingham (Minnesota Timberwolves), Justin Edwards (Philadelphia 76ers), Kyshawn George e Reed Sheppard (Houston Rockets): 1 ponto cada

