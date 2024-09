NBA divulga camisas City Edition para 2024/25

Na terça-feira (18), as camisas City Edition da Nike para a temporada 2024/25 da NBA foram vazadas nas redes sociais. Em seguida, o portal SportsLogo confirmou a veracidade das fotos. O normal é os torcedores esperarem até novembro para os times irem divulgando suas regatas, mas agora tiveram acesso antecipado aos seus visuais.

Na última temporada da NBA, as camisas City Edition tiveram um papel especial. Elas serviram durante a primeira Copa da NBA para os torcedores conseguirem a diferenciar os jogos de temporada regular e os do novo torneio. O esperado é que elas continuem com essa função para 2024/25.

Além disso, elas servem para que os times possam homenagear momentos de seu passado. De acordo com a própria NBA no último ano, essas regatas “representam histórias e heranças que tornam cada franquia única. Elas honram o vínculo entre a quadra, a comunidade e a cultura”.

Ao mesmo tempo, os torcedores aproveitam para usarem designs marcantes de seu passado, que não apareceriam de novo nas edições comuns. Nas fotos vazadas na terça-feira podemos ver alguns destes exemplos. O exemplo mais popular talvez seja a do Toronto Raptors, que é vista como uma das mais bonitas da história. Sua primeira aparição foi na temporada 1998/99, apenas três temporadas após a criação da franquia canadense. Nesta mesma campanha, o Novato do Ano Vince Carter chega a liga e muda a história do time. Junto de Tracy McGrady, a dupla chama a atenção da liga com seu atleticismo.

Outro exemplo é a camisa do Utah Jazz, que agora voltou a utilizar a cor roxa e as montanhas. Após duas temporadas utilizando o amarelo claro e o preto nas camisas para marcar a fase de reconstrução da equipe, eles voltaram com as cores marcantes utilizadas entre 1996 e 2004, era de John Stockton e Karl Malone. O anúncio da volta já havia sido feito em junho. Segundo o governador da franquia, Ryan Smith, foi uma demanda dos torcedores.

Desse modo, os fãs de NBA já estão demonstrando felicidade, ou descontentamento, com as camisas City Edition divulgadas. No entanto, elas ainda não estão liberadas para venda em lojas oficiais. Apesar da Nike ainda não ter se pronunciado sobre o ocorrido, pode se esperar que as vendas comecem em novembro, quando devem ser acontecer as divulgações oficiais.

