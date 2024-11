NBA: Dejounte Murray volta às quadras contra Raptors

De acordo com o jornalista Chris Haynes, Dejounte Murray deve voltar ao New Orleans Pelicans na próxima rodada da NBA, em duelo contra o Toronto Raptors. O jogador chegou à franquia como principal reforço para a temporada. No entanto, teve uma passagem sem sucesso no Atlanta Hawks.

O começo da trajetória de Dejounte Murray no Pelicans, entretanto, foi frustrante. Isso porque disputou apenas uma partida pela equipe, quando se lesionou, na abertura da temporada. O armador saiu lesionado logo na estreia do time na NBA, contra o Chicago Bulls, quando atuou por 30 minutos e fraturou sua mão esquerda.

Sem Murray, o Pelicans não começou bem 2024/25. A equipe ocupa a última posição da Conferência Oeste e soma apenas quatro vitórias em 17 jogos. Mas é difícil esquecer que o time foi muito afetado por conta das lesões de outros jogadores vitais para o técnico Willie Green.

Nos últimos confrontos, a equipe não contou com Dejounte Murray, CJ McCollum, José Alvarado, Zion Williamson, Brandon Ingram, Yves Missi e Hebert Jones. Assim, New Orleans acumulou derrotas e já são quatro partidas seguidas sem vencer.

Além do retorno de Dejounte Murray contra o Raptors, o Pelicans já tem outras duas boas notícias para a sequência da NBA. Afinal, CJ McCollum e Yves Missi estão disponíveis para o técnico Willie Green. Os dois retornaram na derrota para o Indiana Pacers, nesta segunda-feira (25).

Como resultado, o ala-armador anotou 23 pontos. Enquanto isso, o pivô conseguiu um duplo-duplo de 16 pontos e 13 rebotes.

Confira todos os lesionados

A lista de ausências do New Orleans Pelicans conta com cinco atletas fora de ação no atual momento da temporada da NBA. Veja:

– Dejounte Murray: deve retornar ao time na quarta-feira (27), contra o Raptors, de acordo com Chris Haynes.

– Brandon Ingram: era dúvida para o jogo contra os Pacers. Mas, devido a dores na panturrilha direita deve retornar contra o Raptors.

– Herbert Jones: está fora do jogo contra o Pacers por conta de uma lesão no ombro.

– Zion Williamson: Sua volta segue sem prazo, segundo Shams Charania, da ESPN. O astro recebeu várias injeções no tendão e a equipe não está otimista com um retorno rápido. Então, deve ficar fora, pelo menos, de quatro a seis semanas.

– José Alvarado: Sofreu uma distensão no tendão da coxa esquerda e será reavaliado em três semanas, conforme anunciado pelos Pelicans.

