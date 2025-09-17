NBA: Após EuroBasket, jogador fica próximo de voltar ao Cavaliers

O EuroBasket fez bem ao ala Cedi Osman e o jogador pode voltar ao Cleveland Cavaliers na próxima temporada, após um ano fora da NBA. De acordo com rumores, o time de Ohio poderia retornar à liga. No entanto, o ala tem acordo com o Panatinaikos, da Grécia, por mais uma campanha.

Cedi Osman foi um dos destaques da Turquia no EuroBasket, o que levou a novos boatos de sua volta ao Cavaliers. Ele teve médias de 16.0 pontos, 2.8 rebotes e acertou 52.7% dos arremessos de três no torneio.

E o jogador, de 30 anos, já disse algumas vezes que gostaria de voltar à NBA. E ainda tem um fato que pode facilitar sua volta ao Cavs: o ala Max Strus pode ficar fora até dezembro. Além disso, o time de Cleveland conta com apenas 13 atletas sob contrato regular.

De acordo com o técnico Kenny Atkinson, o Cavs terá De’Andre Hunter como titular. Não só por conta da lesão de Strus, mas já seria uma mudança que o time faria para a próxima campanha. E como o Cavaliers trocou Isaac Okoro por Lonzo Ball, falta um ala para ser o reserva de Hunter na NBA.

A vaga no Cavaliers está aberta e o fato de o jogador turco ter feito grande participação no EuroBasket, dá uma nova chance a Osman de retornar à NBA. Tudo isso seria bom para os dois lados, no fim das contas.

Mas o Cavaliers tem outro problema: não pode dar ao jogador um grande salário, pois está acima do segundo nível de multas da NBA. Ou seja, ele teria de receber até US$2.3 milhões com o mínimo para veteranos. Na Grécia, ele ganhou algo como US$1.9 milhão, bem longe de seu último contrato na liga dos EUA, quando recebeu US$6.7 milhões.

Após seis anos no Cavaliers, Osman foi para o San Antonio Spurs em 2023/24. Por lá, ele ficou por apenas uma temporada, mas pouco produziu. Como resultado, voltou para a Europa em 2024/25. Agora, o jogador espera retornar à NBA. Se tiver uma chance, deve voltar ao time.

No EuroBasket, ao lado de Alperen Sengun, o jogador ajudou o time turco em grande campanha, mas caiu na final contra a Alemanha.

