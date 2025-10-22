NBA: Alperen Sengun faz história em estreia na temporada

A estreia de Alperen Sengun na temporada 2025/26 da NBA foi histórica. Isso porque o ala-pivô do Houston Rockets somou 39 pontos, 11 rebotes e sete assistências na derrota por 125 a 124 na noite dessa terça-feira (21) para o Oklahoma City Thunder. Além disso, ele acertou cinco cestas de três, seu novo recorde na liga.

Mas mais do que isso, Sengun tornou-se o terceiro jogador mais jovem a atuar como ala ou ala-pivô e fazer, pelo menos, 35 pontos, dez rebotes, cinco assistências e cinco cestas de três. Os outros dois foram LeBron James e Kevin Durant.

Alperen Sengun vem de uma grande offseason. Afinal, foi um dos destaques da Turquia, vice no EuroBasket. Ele fez parte do time ideal do torneio, ao lado de nomes como Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic.

Então, no primeiro jogo do Rockets, ele teve a sua segunda melhor pontuação da carreira. Ficou um pouco longe, entretanto. Em 2023/24, Sengun fez 45 pontos contra o Sacramento Kings, sua melhor marca na NBA.

Apesar de ter uma das melhores performances de sua carreira na NBA, Alperen Sengun não conseguiu dar ao seu time o triunfo na abertura da temporada. De acordo com o jornalista Sam Quinn, da rede CBS Sports, o jogo o colocou em um novo patamar na liga.

“O Rockets não conseguiu a vitória, mas foi um ‘bem-vindo ao clube dos All-NBA’ para Alperen Sengun”, escreveu Quinn, nas redes sociais.

Para o astro Kevin Durant, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Rockets na NBA, Alperen Sengun fez bem em atacar o adversário mais do que ele.

“O time fecha o jogo, não só eu”, disse Durant. “A gente faz jogadas como um time. Então, não tenho que arremessar a bola mais importante em todo jogo grande. Nós usamos Sengun mais, pois ele aproveitou bem os lances contra Alex Caruso. Mas é isso. Um dia pode ser eu, no outro vai ser ele, depois Amen (Thompson). É um time”.

Vale lembrar que Sengun jogou como ala-pivô, pois o técnico Ime Udoka quis enfrentar o Thunder com Steven Adams no garrafão.

Mas o Rockets não terá muito tempo para lamentar. Afinal, o time volta às quadras contra o Detroit Pistons na próxima sexta-feira (24), mais uma vez fora de casa. O time texano terminou o jogo contra o Thunder sem Amen Thompson, mas não deve ser problema para o segundo compromisso do time em 2025/26. Thompson deixou o embate com cãibra e foi substituído por Reed Sheppard a partir da metade da primeira prorrogação.

