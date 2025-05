Mike Conley desabafa após eliminação do Timberwolves: “Pesadelo”

A eliminação do Minnesota Timberwolves dos playoffs teve um significado particular para o veterano Mike Conley. O jogador de 37 anos é um dos mais velhos do elenco e, assim, caminha para o fim da carreira. Essa foi a sua terceira final de conferência na NBA e não avançou para a decisão do título mais uma vez. Por isso, ele precisa encarar a realidade de que pode não ter essa chance novamente.

“Quando deixava a quadra, eu só conseguia pensar que não era possível que perdi mais uma vez. É um pesadelo, para resumir. Você ouve os gritos da torcida e, a princípio, só espera é que não tenha sido a última vez. Mas guarda todos os detalhes em sua mente, pois nunca se sabe. Você não quer esquecer, mas, ao mesmo tempo, não quer que seja a sua última memória”, desabafou o armador, em entrevista ao site AndScape.

A posição mais reflexiva de Conley, a princípio, marca um claro contraste com o craque do Timberwolves. Anthony Edwards contou que não estava triste com a eliminação, pois vê um futuro promissor pela frente. O astro de 23 anos, certamente, vai ter outras chances de competir nos playoffs. O armador não viu a declaração do jovem colega como um ato insensível.

“Eu não posso esperar que Anthony entenda o que sinto, para ser sincero. Não acho que entenda. Afinal, ele ainda tem muito tempo para alcançar o topo. Nós sabemos disso. Mas, para mim, a situação é outra. Já estou na reta final da minha história e, mais do que isso, aprendi como é difícil chegar aqui. Ser eliminado dói porque desejava muito passar”, confessou o ex-atleta do Memphis Grizzlies.

Mais uma vez

Mas, diferente do que se pode imaginar, Edwards não ignorou o sentimento de decepção do colega. O ala-armador fez uma referência especial a Mike Conley como o principal motivo para lamentar a eliminação do Timberwolves. O seu futuro, afinal, não engloba todos do elenco atual. O jovem astro não tem dúvidas de que vai voltar às finais de conferência, mas não dá para garantir que o armador vai estar lá.

“Não sei o motivo das pessoas pensarem que estou triste. Eu estou bem. Tenho só 23 anos, então vou ter mais chances de estar aqui. Eu estou triste por Mike, na verdade, pois adoro esse velho. É o nosso veterano, o meu tio. Estou bem desapontado porque queríamos avançar, mais do que tudo, em sua homenagem. Por ele”, reconheceu o pontuador de Minnesota.

Apesar disso, Edwards está pronto para fazer uma promessa a Conley e os torcedores do Twolves. Ele cravou que vai treinar mais do que nunca para levar a equipe mais longe do que as projeções outra vez em 2026. “Nós vamos estar aqui para tentar mais uma vez na próxima temporada. E, acima de tudo, estaremos mais prontos para enfrentar esse momento”, assegurou.

Consolação

Conley esteve nas últimas duas finais do Oeste, mas, nos dois casos, a história terminou em anticlímax. Depois de deixarem favoritos pelo caminho, o Timberwolves perdeu as duas decisões da conferência em cinco jogos. É uma dor que, com a proximidade do fim da carreira, só aumenta para o armador. Ele conta que ninguém sabe disso melhor do que a sua esposa, Mary.

“As três palavras que me disse foram: ‘eu sinto muito’. Mas, na verdade, sei que só foi isso porque ela não tem ideia do que deve dizer. Ela sabe o tempo gasto e o sacrifício que faço para estar aqui. Afinal, estou longe dela e dos nossos filhos. Perder leva a um processo de recuperação longo do corpo e da mente. Vou ligar para ela depois, mas, agora, ainda dói muito”, concluiu o experiente jogador.

