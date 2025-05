Chet Holmgren dá indireta em Anthony Edwards

A série entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves terminou com vitória do time de melhor campanha do Oeste. Dessa forma, a equipe vai voltar para as finais da NBA após 13 anos e chega como a favorita pela disputa ao título. No entanto, o pivô Chet Holmgren ainda não deixou a série totalmente para trás e postou uma indireta para Anthony Edwards em suas redes sociais.

Em fevereiro, durante uma vitória do Timberwolves contra o Thunder, Edwards postou uma foto em seu Instagram. Nela, ele enterrava em cima de Holmgren, e a legenda dizia “Saudações para Chet. Bem vindo, baby”. Na época, o pivô de Oklahoma não respondeu. No entanto, claramente guardou rancor.

Isso porque, após o fechamento da série de playoffs, Holmgren postou uma foto com a legenda “Bem vindo, Chet”.

A performance de Holmgren no jogo 5, aliás, foi boa. O jovem pivô anotou 22 pontos, sete rebotes e três tocos. Edwards, por sua vez, teve 19 pontos, seis rebotes e duas assistências, se despedindo da temporada.

Tirando as provocações entre Chet Holmgren e Anthony Edwards, porém, a série foi tranquila para o Thunder. A equipe venceu os dois primeiros jogos, perdeu o terceiro e venceu os dois seguintes. O último embate também foi vencido de forma tranquila, com larga vantagem desde os primeiros minutos.

Enquanto isso, Edwards reconheceu a superioridade do adversário, mas lamentou a eliminação nas finais de conferência pelo segundo ano seguido. Contudo, prometeu que Minnesota pode voltar mais forte.

“O Thunder foi o melhor time, então mereceram passar. Entraram em quadra, fizeram o seu jogo e nos derrotaram. Nós perdemos a série. Por isso, garanto que vou trabalhar sem parar nessas férias. Nenhum atleta vai treinar mais duro nos próximos meses do que eu. Prometo isso”, garantiu.

Pelo lado do Thunder, a equipe agora espera o final da série entre New York Knicks e Indiana Pacers para saber seu adversário. Independente de quem será, porém, a equipe deve entrar como favorita. Afinal, tem o MVP, uma das melhores defesas da história da liga e fez um campanha sem sustos até agora.

As finais da NBA vão começar no dia 5 de junho. Caso sejam sete jogos, pode chegar até o dia 22.

