Jogador do Timberwolves acusa Charles Barkley de desrespeito

Charles Barkley entrou em polêmica esta semana após provocar um jogador do Minnesota Timberwolves. No programa NBA on TNT, o analista fez piada com o nome do armador Nickeil Alexander-Walker. De acordo com o ex-jogador, o nome não faz sentido e remete à moeda de cinco centavos nos EUA, conhecida como nickel.

“Esse é o nome verdadeiro dele? Nickeil?”, ironizou Charles Barkley. “Cara, alguém inventou isso. Nickeil não é um nome. Deram esse nome por causa de uma moeda. Só que escreveram errado”.

A fala de Barkley gerou risadas na bancada da TNT. No entanto, o jogador do Timberwolves não gostou da brincadeira feita pelo analista. Em entrevista recente, Alexander-Walker explicou a origem do nome e revelou que ele tem um significado especial para ele e sua família.

“O nome da minha mãe é Nicole e do meu pais é Nicholas. Minha mãe queria me chamar de Khalil no início”, contou o jogador do Timberwolves. . Porém, ela tinha uma amiga que teve um bebê chamado Khalil um ano antes de eu nascer. Então, a minha vó acabou me chamando de Nickeil. E, sabe, minha avó é uma pessoa muita presente na minha vida”.

O jogador do Timberwolves contou ainda que não viu ao comentário de Charles Barkley na hora. No entanto, diversos amigos e fãs começaram a enviar mensagens nas redes sociais. Assim, ele revelou que se sentiu desrespeitado pelo analista, mas entendeu que é uma fala que faz parte da vida de um atleta de basquete.

“Para ser honesto, me senti um pouco desrespeitado no começo”, admitiu o jogador do Timberwolves. “Foi meio ofensivo porque tenho muito orgulho de quem eu sou e meu nome faz parte da minha identidade. Então, saber que ele foi dado por pessoas que significam muito para mim, tem um peso enorme”.

Apesar da provocação de Barkley, Alexander-Walker tem sido um jogador importante na NBA. Pelo Timberwolves, o armador é um dos principais reservas e ajudou o time a alcançar as finais do Oeste em 2025. Nos playoffs, aliás, ele tem médias de 8.9 pontos, 2.3 assistências e 1.8 rebote.

