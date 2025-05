Após eliminação, Anthony Edwards faz promessa para torcida do Timberwolves

Temporada diferente, mesmo resultado. Anthony Edwards e o Minnesota Timberwolves foram vice-campeões do Oeste pelo segundo ano seguido, depois da eliminação para o Oklahoma City Thunder. A equipe fez mudanças no elenco e, ainda assim, não foi além do quinto jogo das finais de conferência outra vez. O que fazer agora? O jovem craque deixou uma promessa para a torcida visando superar essa barreira com o time.

“Eles foram o melhor time, então mereceram passar. Entraram em quadra, fizeram o seu jogo e nos derrotaram. Nós perdemos o jogo e a série. Por isso, garanto que vou trabalhar sem parar nessas férias. Nenhum atleta vai treinar mais duro nos próximos meses do que eu. Prometo isso”, cravou o ala-armador, em entrevista logo após a derrota por 124 a 94.

Edwards foi o foco das perguntas da imprensa por mais do que só ser a referência do Timberwolves. Ele teve, antes de tudo, uma atuação bem abaixo do esperado nas finais. Depois de anotar quase 28 pontos na temporada regular, ele não atingiu os 20 pontos em três dos cinco jogos contra o Thunder. No entanto, ele disse não estar desapontado com o seu desempenho no duelo.

“Não sei o motivo das pessoas pensarem que estou triste, pois isso é empolgante para mim. Afinal, eu só tenho 23 anos. Ainda vou ter muito mais chances. Estou triste por Mike Conley, por exemplo. Tentamos no ano passado, assim como nesse ano, e não tivemos o bastante. Vamos tentar na próxima temporada outra vez. Eu estou bem”, garantiu o astro de Minnesota.

Sucesso?

Por mais que Anthony Edwards não esteja decepcionado com a eliminação, fica difícil definir a temporada do Timberwolves como um “sucesso”. Ter o exato mesmo resultado da campanha anterior, afinal, significa estagnação. Mas o fato é que o time flertou com um fracasso maior e só chegou aos playoffs via play-in. Por essa ótica, do que poderia ter sido, o técnico Chris Finch viu um saldo positivo.

“Eu lembro de ter uma conversa com Anthony, durante a temporada, sobre as nossas pretensões. Perguntei o que seria um bom fim de campanha. Ele sugeriu que a gente precisava chegar aos playoffs e vencer uma série. Daí em diante, nós veríamos o que aconteceria. Foi a minha ideia também e, a princípio, foi isso o que fizemos”, contou o experiente treinador.

Edwards confirmou que essa conversa, de fato, ocorreu no meio da campanha. Mas fez a ressalva de que o cenário era bem diferente do atual. “Naquela época, para ser sincero, eu pensava que a temporada estava ruindo. Parecia muito ruim, mas conseguimos nos recuperar. Por isso, acho que foi um bom ano. A gente não chegou ao topo mais uma vez, mas vamos voltar na próxima temporada”, reforçou.

Time melhor

Deu para notar a decepção pela derrota do Timberwolves bem mais no rosto de Julius Randle do que em Edwards. O ala-pivô deu uma entrevista muito abatido no vestiário, depois da partida da eliminação. Ele admitiu que, antes de tudo, deveria ter atuado em melhor nível na série contra o Thunder. Mais do que isso, acha que o confronto não fez jus à campanha e talento do time de Minnesota.

“Eu estou bem decepcionado com a série que fizemos. Cometemos muitos erros, lapsos mentais e não executamos com qualidade. Oklahoma City, como resultado, só precisou capitalizar em cima disso. Sinto que somos um time melhor do que mostramos nessas finais. Então, ao menos, temos muita motivação para trabalhar nas férias”, lamentou o veterano ala-pivô.

